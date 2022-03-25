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【疫苗通行證】疑為避打第三針疫苗 陌生人向確診者報酬$500「借口水」

健康 16:27 2022/03/25

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疫情下一啖口水值$500，市民為避第三針向確診者報酬「借口水」。

本港第五波疫情嚴峻，政府近日宣布調整「疫苗通行證」接種要求，以進一步鼓勵市民盡快接種疫苗（包括第三劑疫苗）。一名確診者日前於Facebook分享，稱收到陌生人短訊，對方欲避免接種第三針疫苗，希望「借」其口水上報，並給予500元薄酬。帖文引起網民熱議。

一名曾確診的網民在Facebook全港抗疫交流分享討論區上載一張對話截圖，顯示收到一則陌生人訊息。該陌生人稱因不想打第三針，於是詢問事主可否「借口水」，更直言如答應則會給予500元薄酬。

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最新影片：

事主配文表示，明白市民會懼怕接種第三劑疫苗，但此做法是完全不可取，隨時會害及他人並惹上法律責任。

該貼文引起網民熱議，有網民留言這是疫情下新產業鏈，「繼假免針紙之後的又一財路」、「一中肺炎，升價十倍，口水都咁值錢」、「一啖口水五嚿水發達」；但亦有網民理性評價此行為嚴重性，是「等同偽造文書罪」，建議「直接報警」。

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早前已有觀塘診所醫生涉嫌以800元出售「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，涉嫌干犯「串謀偽造文書」罪，涉案醫生正被通緝。而警方已指出，如意圖協助他人逃避接種疫苗，令政府等接納豁免證明為真確的行為，已涉嫌干犯「串謀偽造文書」罪；而使用的市民亦涉違反「行使虛假文書」罪，一經定罪最高可被判監14年。

同場加映：醫生教5類文件可作為暫時豁免證明

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責任編輯：羅嘉欣

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