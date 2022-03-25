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【亞視一姐】薛影儀受過教訓室內戴口罩拍照　做義工積極洗底？

娛樂 15:56 2022/03/25

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阿儀在室內都戴上口罩拍照。

被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀）去年9月在元朗朗屏邨被街坊發現未有戴上口罩，於是狙擊她並拍下她逃走過程作「公審」。

片段早前在社交網站流傳，阿儀更在升降機疑起飛腳、及多次用手襲擊拍片者，期間街坊報警。

阿儀在2022年2月11日被捕，當時她在警誡下承認犯案：「因為佢唔畀我走，佢用手機影住我」。

（東星圖片）

被判兩罪並要入獄  阿儀保釋上訴

隨後，阿儀被控一項普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪，案件於3月22日首次於屯門裁判法院提堂。而阿儀就普通襲擊罪、違反口罩令，在庭上承認這兩項控罪。

最終，阿儀因普通襲擊罪被判即時入獄兩星期，違口罩令則被罰款5000元。辯方律師即時提出保釋上訴，獲法官批准。

日前亞視就為阿儀舉行記者會，記者會全程大約3分鐘，阿儀亦對媒體簡單說了兩句：「唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩」，接著鞠躬道歉。

【亞視一姐】薛影儀被控普通襲擊等兩罪　阿儀獲准保釋候上訴

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室內戴上口罩拍照

今日（3月25日）阿儀又再在社交網更新動向，並指自己與亞姐朋友去了做義工，隨後就與經理人飲茶。

未知是否因為早前的口罩風波事件影響，見阿儀在酒樓內都有戴上口罩拍照，又大晒與亞姐朋友手拿物資袋的照片，心情相當不錯。

不少網民都指阿儀很聽話有戴上口罩，但有些人則指阿儀此舉是為了幫自己洗底，挽回在大家心中一個好的形象。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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