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【打擊毒品】大圍檢市值380萬元懷疑可卡因　海關拘捕28歲男子

社會 14:44 2022/03/25

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（海關提供）

海關今日（25日）表示，檢獲約3.5公斤懷疑可卡因及約450克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約380萬元，並拘捕一名男子。

海關指，昨日晚上在大圍進行反毒品行動，截查一名28歲的男子時，在他手持的一個膠袋內發現約180懷疑霹靂可卡因，遂把他拘捕。其後，海關人員押解該名被捕男子到附近一個住宅單位進行搜查，再檢獲懷疑可卡因、霹靂可卡因和一批製毒及包裝工具。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐

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