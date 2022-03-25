【反起跑線聯盟】以自身親子經歷拍成劇集　導演劉偉恒：願當女兒最強後盾

▲ 劉偉恒以自身親子經歷放入《反起跑線聯盟》。

由梁詠琪、周家怡、強尼、潘燦良等主演的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，以時下家庭面對兼顧事業和子女入學的現象作主線，本周播出以來就得到不少家長們的共鳴。曾執導《某日某月》的導演劉偉恒，今次既是首任監製之一，也是劇集導演，本身同是爸爸的他，就將許多切身的親子關係放入劇情內。

「導演爸爸」劉偉恒有意創作《反起跑線聯盟》的原因，跟梁詠琪（Gigi）有關。「因我和Gigi都是為人父母，有次大家講開子女讀書的問題，都很有共鳴，於是就想到想拍一齣有關題材的劇集，亦要多謝梁詠琪、周家怡、潘燦良等多位好友的幫忙。」

劉偉恒創作劇本時是由父母角度出發，不過劇集播出後，觀眾反應又讓他感意外。「不少觀眾留言是很適合小朋友看，因為港劇很久沒有以學生為題材，覺得此劇很合家歡。」

▲ 劉偉恒首次執導電視劇，用盡人情牌邀來梁詠琪和周家怡等好友演出。（受訪者提供)

香港家長壓力大

梁詠琪和強尼在《反起跑線聯盟》合演夫妻，劇中任電視台新聞記者的Gigi本能升任採訪主任，但在事業和家庭之間，她最終選擇了後者，決心做好一個全職母親。在首集中，幼稚園校長向梁詠琪說，親子的關係就像儲錢，要逐點逐點累積，讓劇中的Gigi深受啟發。

劉偉恒說這句對白，是他真實的經驗之談。「因我拍戲工作時間不穩定，以前試過到外地工作，整個月不在家，家中兩個女兒，主要都是太太去照顧。有時試過返到家中，執拾一下又要出門，女兒會叫爸爸可否留低陪她玩，那刻都會很內疚。小朋友未必很清楚返工是甚麼，只是知道父親又要離開家裡。」

他體會到香港人搵食艱難，如何在工作和家庭取到平衡，的確很考父母的心思。劉偉恒道出劇情中另一件『真人真事』：「有日我回到家，女兒說畫了一幅家庭成員圖，畫中有我和太太、親人、工人姐姐共七人，但我發現自己在畫中的比例的是最細的，當刻我很傷心，但亦都明白正因自己常不在家，很自然便變成跟女兒造成無形的距離。」

良好親子關係更重要

《反起跑線聯盟》以孩童成長為主題，家長要孩子追求「無憂無慮」、「健康快樂」，還是「快人一步」、「十項全能」，劉偉恒相信是所有父母所關心的題目。「香港地方細，生活十分壓迫，家長之間又有很多群組、社交平台，很容易會受影響或互相比較，為何我的小朋友不能做到這樣，別人的孩子有可以有這些成績等等，漸漸生活在一個比較的世界，卻沒有反思我們要養大一個小朋友究意是為了甚麼！」

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劉偉恆也花了時間去建立父母跟子女的關係。「當然不能夠所有事情都順著孩子的意思，但有些事情若不是必做或必學的，便寧願跟她們一齊出去玩，對我來說，良好的親子關係比一切都重要，若果跟子女疏遠，反而更加傷心。」

他坦言兩個女兒從沒有理會家裡是大是小。「她們兩個睡同一間房的雙層床，但都很開心，也沒說過要有自己的房間；反而有時是父母覺得要換大屋，但讓她們各有一間房，又是否真的會更開心？」

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只願當一個傻爸爸

劉偉恆形容親子之道永遠都是trial and error中學習。「我和太太都有共識，教養小朋友是一個人話事就夠，故家中所有小事情如課外活動、平時食甚麼便讓太太去決定，但到較重大的事如選學校，我就會一同參予。」

▲ 劉偉恆本身是兩女之父，笑言心願是當傻爸爸。

在《反起跑線聯盟》中眾角色中，劉偉恒感到最能投入便是強尼演的父親角色。基本上我和強尼都作為父親，有很多相似的地方，例如平時大家工作都忙，而回到家中就一個傻爸爸，平時給女兒欺負一下，給太太投訴幾句，但有事發生時，便可以成為家人的後盾，盡全力去保護家人。」他透露劇情發展下去，有不少經歷都是自己親身感受過，但相信不少家長們都應該會心微笑。

記者：陳家昌