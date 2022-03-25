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【超市大搜查】成分較天然較少添加劑　營養學家分享2款低脂好味芝士

食用安全 18:09 2022/03/25

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營養學家分享2款低脂又美味的芝士，成分較天然，也較少添加劑。

想吃芝士又怕肥？營養學家王敏寧（Mandy Wong）在其facebook專頁發文分享2款低脂又美味的芝士，不僅較少添加劑，成分亦相對天然，適合注重健康的人士選用。

最新影片推介：

Mandy較喜歡「一嚿嚿」的芝士多於片裝獨立包裝芝士，因為前者成分相對天然，真材實料，較少添加劑、穩定劑、防腐劑、乳化劑等，餘下的只有牛奶成分，以及製作所需要的基本酵素或菌種，故牛奶含量也更高。

她接受TOPick訪問時表示，「一嚿嚿」磚塊裝的芝士通常成分相對簡單，片裝獨立包裝的芝士並非全牛奶製作，還會加入奶粉、水、蛋白粉、脫脂奶粉等成分製作，另有機會加入穩定劑、乳化劑，甚至乎防腐劑、色素等。

Mandy嚐過市面其中2款低脂車打芝士及菲達芝士，認為成分較天然，相對健康又美味。

1.M&S Lighter British Mature Cheddar
種類：車打芝士；產地：愛爾蘭）

【低脂版】M&S Lighter British Mature Cheddar
（每100克計算）

  • 熱量：314 kcal
  • 蛋白質：27.9克
  • 總脂肪：22.1克

【普通版】M&S British Mature Cheddar
（每100克計算）

  • 熱量：416 kcal
  • 蛋白質：25.4克
  • 總脂肪：34.9克

Mandy在其fb專頁指出，相比起普通版M&S British Mature Cheddar，低脂版每100克只含34.9克脂肪，比起普通版少近37%脂肪。若只食用50克，攝取的油分約為2茶匙，蛋白質則為2份。

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2. Lemnos Reduced Fat Fetta Cheese
種類：菲達芝士；產地：澳洲）

【減脂版】Lemnos Reduced Fat Fetta Cheese
（每100克計算）

  • 熱量：265 kcal
  • 總脂肪：16 克
  • 蛋白質：23.9 克

【普通版】Lemnos Traditional Fetta Cheese
（每100克計算）

  • 熱量：305 kcal
  • 總脂肪： 27.8 克
  • 蛋白質：18.5克

Mandy在其fb專頁指出，以每個食用份量（30克）計算，減脂版只有近5克脂肪，相等於1茶匙油分。廠商並無因為製作減脂芝士而採用不必要的添加劑，只是將牛奶改為低脂奶。相比起普通版，減脂版每一食用份量的脂肪含量也少3.5克，即少了42%脂肪。

蛋白質方面，減脂版每個食用份量已有7克，即相當於一隻雞蛋的蛋白質含量。Mandy稱，若加一隻雞蛋製成多士，又或者加入少量豆製作沙律，已足夠她一餐所需要的蛋白質份量。

芝士保存小貼士

若想好好保存芝士，Mandy分享以下2個貼士：

  • 勿用濕的刀切開芝士，以免發霉。
  • 開封後，封好袋口，放於食物盒，可保存2至3個星期。

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記者：黃泳欣

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