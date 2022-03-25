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【清明節】港鐵指下周起加強重鐵及輕鐵繁忙時段服務　東鐵綫每4分半鐘一班車

社會 15:04 2022/03/25

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（資料圖片）

港鐵今日（25日）表示，因應疫情引致的營運人手流失情況持續改善，將於下星期起加強重鐵及輕鐵在繁忙時段的服務。

港鐵指，由下周一 (28日) 起，東鐵綫平日早上及傍晚繁忙時段的列車班次將加密至約每4分半鐘一班車。清明節前後期間 (3月26日至4月24日)亦會有部份東鐵綫列車來往羅湖站，配合市民前往沙嶺掃墓的需要。 而由下周五 (4月1日) 起，將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫以及輕鐵平日繁忙時段的服務亦會有所加強，以配合乘客需求。

港鐵稱，會繼續密切留意各鐵路綫的運作情況及乘客出行需要，因應實際情況適時調整列車服務，讓香港在疫情下繼續前行。

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責任編輯：余思嵐

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