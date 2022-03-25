  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】香港寬頻推Trade-in 機換機優惠　任何手提電腦換指定MacBook Air即減$2,000

休閒消費 15:02 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港寬頻推出Trade-in機換機優惠。（香港寬頻提供）

香港寬頻最近推出手提電腦機換機優惠計劃，現有企業方案客戶購買13吋MacBook Air（型號：MGN73ZP/A；MGNE3ZP/A；MGNA3ZP/A），連同3年AppleCare+服務，即可透過Trade-in仍運作正常的任何型號舊手提電腦，享有優惠價$9,298（原價：$11,298；回贈$2,000），並包免費送貨，數量有限，先到先得，售完即止。回收後的舊電腦會送予社福機構，進行基本維護後會轉贈有需要社群使用。
 
MacBook Air是Apple系列最薄及最輕的手提電腦，Apple M1晶片配備8核心CPU及8核心GPU，CPU速度快達3.5倍，GPU速度亦快達5倍。最新版本MacBook Air的電池使用時間更是歷來最持久，還有寧靜的無風扇設計，力量強勁，輕盈方便。
 
這次提供換購的MacBook Air備有太空灰、金色及銀色選擇，配備8GB統一記憶體、512GB SSD儲存、採用原色調的Retina顯示器、Touch ID、兩個Thunderbolt / USB 4連接埠、一年原廠保養及3年AppleCare+服務等，支援Wi-Fi 6，讓大家在疫情下輕鬆在家工作及學習，或享受至hit影視娛樂，全方位照顧大眾不同方面的需要。

換購詳情︰https://bit.ly/3wqtX3f

記者︰黃依情

相關文章

【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠
16:04 2022/03/14
【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠
【快速測試】口罩工廠推出360°抗疫方案　新冠快速測試低至$28+口罩每盒$44起
14:17 2022/03/22
【快速測試】口罩工廠推出360°抗疫方案　新冠快速測試低至$28+口罩每盒$44起
【著數優惠】電器網站友和YOHO 9周年感恩節　每周熱賣產品激抵優惠28折+會員專享優惠
13:52 2022/03/18
【著數優惠】電器網站友和YOHO 9周年感恩節　每周熱賣產品激抵優惠28折+會員專享優惠

你可能感興趣

【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠
16:04 2022/03/14
【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠
【快速測試】口罩工廠推出360°抗疫方案　新冠快速測試低至$28+口罩每盒$44起
14:17 2022/03/22
【快速測試】口罩工廠推出360°抗疫方案　新冠快速測試低至$28+口罩每盒$44起
【著數優惠】電器網站友和YOHO 9周年感恩節　每周熱賣產品激抵優惠28折+會員專享優惠
13:52 2022/03/18
【著數優惠】電器網站友和YOHO 9周年感恩節　每周熱賣產品激抵優惠28折+會員專享優惠
著數優惠 疫情 MacBook 寬頻 Wi－Fi 在家工作 Apple 香港

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊
13:23 2022/03/22
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊