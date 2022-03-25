【著數優惠】香港寬頻推Trade-in 機換機優惠　任何手提電腦換指定MacBook Air即減$2,000

▲ 香港寬頻推出Trade-in機換機優惠。（香港寬頻提供）

香港寬頻最近推出手提電腦機換機優惠計劃，現有企業方案客戶購買13吋MacBook Air（型號：MGN73ZP/A；MGNE3ZP/A；MGNA3ZP/A），連同3年AppleCare+服務，即可透過Trade-in仍運作正常的任何型號舊手提電腦，享有優惠價$9,298（原價：$11,298；回贈$2,000），並包免費送貨，數量有限，先到先得，售完即止。回收後的舊電腦會送予社福機構，進行基本維護後會轉贈有需要社群使用。



MacBook Air是Apple系列最薄及最輕的手提電腦，Apple M1晶片配備8核心CPU及8核心GPU，CPU速度快達3.5倍，GPU速度亦快達5倍。最新版本MacBook Air的電池使用時間更是歷來最持久，還有寧靜的無風扇設計，力量強勁，輕盈方便。



這次提供換購的MacBook Air備有太空灰、金色及銀色選擇，配備8GB統一記憶體、512GB SSD儲存、採用原色調的Retina顯示器、Touch ID、兩個Thunderbolt / USB 4連接埠、一年原廠保養及3年AppleCare+服務等，支援Wi-Fi 6，讓大家在疫情下輕鬆在家工作及學習，或享受至hit影視娛樂，全方位照顧大眾不同方面的需要。

換購詳情︰https://bit.ly/3wqtX3f

記者︰黃依情