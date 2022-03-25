【口罩令】孔繁毅料至6或7月市民在室外可不戴口罩　香港較新加坡更有條件對外開放

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今（25日）在電台節目中表示，若疫情逐步回落，到6或7月市民在室外或無須戴口罩，又認為香港長遠較新加坡更有條件對外開放；政府亦不應因確診數字稍反彈便收緊社交距離措施。

孔繁毅認為，只要香港有序放寬各項社交距離措施，令疫情受控及回落，預計到6或7月，市民在室外便不用在配戴口罩，因室外空氣對流，受感染風險很低，但在室內則仍要配戴。

孔繁毅表示，本港第三針的接種率很快會達到9成，而港大最新推算本港已有350萬人染疫，絕大部分人均感染正於全球流行的Omicron BA.2病毒株，其所產生的中和抗體能較有效對付Delta及Omicron BA.1變種病毒；相反新加坡流行的Delta及Omicron BA.1病毒株就對感染BA.2的保護力較低，有機會因外地傳入BA.2而令當地疫情大反彈，故長遠而言香港較新加坡更有條件對外開放，建議政府應逐步放寬社交距離措施及向海外通關。

孔繁毅又表示，新冠病毒的最終目標是邁向風土病，當整體疫苗接種率高、或大部分人已染疫，新冠病毒會由大流行變為風土病，料屆時每年冬季前均要接種新冠疫苗，並認為爭睹應改為聚焦重症及死亡數字，若公營醫療系統能夠負擔，勿再因確診數字稍有反彈便收緊社交距離措施，否則市民將無所適從。

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記者：黃小冰