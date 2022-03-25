【明星腕錶】電影《教父》美國公映50周年　回顧歷年Mob Films反派型男揀錶喜好

今年3月，正是電影《教父》（The Godfather）於美國公映50周年，全球影迷公認最愛的Mob Film，戲中型男造型 和佩戴腕錶的品味一直影響至今。二手高級腕錶專家Watchfinder & Co.也湊湊熱鬧，為大家檢閱半個世紀以來眾多Mob Films角色的品味，全因他們戴過的腕錶，在二手市場有價有市。

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作為電影忠粉定必知道，Mob Films意指黑幫電影。

於19世紀初已有雛型，直到1972 年，在大導法蘭斯哥普拉執導的《教父》系列推出後，自始掀起 Mob Films 的新潮流，戲中飾演父子的兩大傳奇型男馬龍白蘭度和阿爾柏仙奴，其一身意式優雅西裝和腕錶造型，更成日後「男士的聖經」，而他們戴過的款式，至今仍是熱捧收藏對象。

▲ OMEGA星座系列Pie Pan腕錶：錶徑35.5毫米，黃金錶殼，搭載自動機芯，錶盤上有標誌性的星座銀星點綴。（價格待定／網上圖片）

《教父續集》 x 阿爾柏仙奴 x OMEGA

《教父續集》中，由阿爾柏仙奴飾演的 Michael Corleone，繼承由他父親 Vito Corleone 一手建立的黑手黨帝國，這款令人夢寐以求的星座系列 黃金腕錶，在戲中有其象徵意義，代表權力的承襲。

而OMEGA星座系列是錶界最古老的經典系列之一。如若閣下懷疑為何不挑初代教父選擇，大可「稍移玉手」下載《香港經濟日報》應用程式，在 「APP獨家」會有馬龍白蘭度對勞力士矢志不渝的報道。

▲ PIAGET Polo 系列腕錶：錶徑42 毫米，精鋼錶殼，藍色雕紋錶面，搭載伯爵製 1110P 動上鏈機械機芯，設秒針和日期顯示，防水約 100 米。（約 $82,880/ 原價 $96,000／網上圖片）

《賭城風雲》x 羅拔迪尼路 x PIAGET

在由馬田史高西斯執導的史詩式犯罪電影《賭城風雲》（Casino）中，羅拔迪尼路飾演賭博專家和黑幫拍檔山姆「艾斯」羅斯坦 ，他挑選了一枚錶徑 25 毫米的 18K 白金的伯爵 Polo 系列腕錶。

此帶有青金岩藍色錶盤的復古腕 錶，在市場已非常罕見，幸好伯爵不斷為旗下Polo推陳出新大可到專門店感受這劃時代設計的腕錶。

▲ ROLEX Day-Date 系列腕錶：錶徑 36 毫米，黃金錶殼， 香檳金 monogram 錶面，搭載自動上鏈機械機芯，設日期、 星期顯示，防水約 100 米。（約 $245,010／網上圖片））

《盜海豪情》x 畢彼特 x ROLEX

在電影《盜海豪情：十二瞞徒》（Ocean's Twelve）中，畢彼特飾演的Rusty Ryan是連環好色之徒和 丹尼奧申（佐治古尼飾）的得力助手。

不用定格看，也看到此助手的手上有勞力士「尊貴終極腕錶」之稱的金色 Day-Date，可謂與畢彼特所散發的自信和互相輝映。

▲ TAG HEUER Monaco 計時腕錶：錶徑 39 毫米， 精鋼錶殼，藍色蛋白石錶面， 搭載Caliber 11 自動上鏈機械機芯，動力儲存 40 小時，計時功能：1/4 秒計時盤，30 分鐘計時 盤，日曆視窗顯示，藍色鱷魚皮錶帶，防水約 100 米。（約 $40,410／網上圖片）

《絕命毒師》x 拜仁鈞士頓 x TAG HEUER

近年要說到最完美的有關黑幫美劇，《絕命毒師》（Breaking Bad）是其中之一。由拜仁鈞士頓飾演的 Walter White，是峰迴路轉的反派角色：由一名陷入財困且患有第三期癌症的高中化學老師，後來雖劇情發展逐漸成為冰毒毒梟。

劇中他經常戴着由他學生Jessy送的TAG HEUER計時碼錶。而這枚手錶曾得酷王Steve Mcqueen於1971年《極速狂飆》（Le Mans）加持，是世上首款以方形作設計的防水計時腕錶。

▲ CARTIER Tank 系列腕錶：錶徑 31 毫米，精鋼錶殼，搭載自動上鏈機械機芯，日曆視窗顯示， 防水約 30 米。（約 $30,050／網上圖片）

《虎膽龍威》x 阿倫歷文 x CARTIER

誰說溫文爾雅不可以是反浪，已故的阿倫歷文在1988年《虎膽龍威》（Die Hard）飾演漢斯格魯伯，外表斯文卻是恐怖分子首腦，他挑了卡地亞於1917年首次推出的 Tank系列，而其設計源 於第一次世界大戰的坦克。

▲ Z ENITH El Primero ChronoMaster 系列腕錶： 錶徑 40 毫米，精鋼錶殼， 搭載自動上鏈機械機芯， 計時、月相功能，日曆、 星期、視窗顯示，防水約 30 米。（價格待定／網上圖片））

《沈默的殺機》x 麥斯米基辛 x ZENITH

已有安東尼鶴健士珠玉在前， 麥斯米基辛在Netflix劇集《沉默的殺機》（Hannibal）仍可走出個人風格的漢尼拔萊克特醫生，其中ZENITH El Primero系列的複雜機芯，完全突顯機關算盡的殺人狂。

記者：黃鑑江