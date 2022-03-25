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【綁架案】涉九龍灣綁架潛逃內地被捕　7名疑犯今移交本港警方

社會 15:18 2022/03/25

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7人涉本港綁架案內地被捕今移交港警處理。

廣東省公安廳今日（25日) 移交7名疑犯給本港警方。案件涉及去年11月九龍灣一宗1300萬元虛擬貨幣「泰達幣」交易綁架案有關，警方在案發後已拘捕7名男女，部份人士已被落案提堂，另外7名男子潛逃內地，至近日被內地警方拘捕，7名疑犯今日被多部警車押回天水圍警署接受調查。

案發在去年11月6日早上，受害人相約一名在網上認識、自稱是加密貨幣買家的男子，到九龍灣見面進行交易，雙方見面後對方訛稱要到附近工廈才開始買賣，事主不虞有詐，隨對方前往一個工廈單位。

當進入單位後，內裡已有數名男子在場，並不由分說持鐵鎚向事主襲擊，導致嚴重受傷，手和腳均有多處骨折，事主更被迫說出銀行戶口和加密貨幣戶口的密碼，此後綁匪強迫事主致電朋友和家人交出800萬元贖金。最後更被綁架到大埔南坑村一間偏僻村屋的閣樓。綁匪其後更向其家人要求贖金增加至3000萬元。

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記者：曾秋文

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