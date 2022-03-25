【第五波疫情】環保署向回收業商會及承辦商派逾2萬套快測和抗疫中成藥

▲ 環保署向回收從業員派發快速抗原測試套裝及抗疫中成藥。（新聞處提供）

環保署今日（25日）表示，向多個回收業相關商會和回收服務承辦商派發共約24000套新冠病毒快速抗原測試套裝及24000盒由中央政府捐贈的抗疫中成藥，呼籲回收業前線工作人員「願檢盡檢」，同心抗疫。

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署方指，繼上月底透過回收服務承辦商及回收業相關商會向前線從業員派發約27000套快速抗原測試套裝後，署方持續支援這些前線員工，包括再提供快速抗原測試套裝，以及派發抗疫中成藥。



另外，署方稱，回收基金已預留1億港元，推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，向回收公司的前線員工發放為期5個月，每人每月2000元的津貼，即資助每人合共10000元，受惠的前線員工人數估計約7000人。

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責任編輯：余思嵐