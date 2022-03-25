【校長專欄】父母照顧家庭疲憊抑壓情緒　幼園校長：給自己歇息的空間

▲ 父母都需要學會接納自己的情緒。

「我很生氣、勞氣，但我知道要控制自己，因為這不能解決問題……我要忍耐、不要動氣、考慮孩子或別人的感受……」這是家長常聽見的提醒。是的！動「氣」確實是對家人、朋友或自己有著不同的影響，但我們真的不可動氣、憤怒或傷心嗎？

我們有感受、有喜怒哀樂等情緒是正常的表現，因此，要允許和接納自己有情緒，毋須因自己有情感需求而怪責自己。而當有情緒出現時，就要懂得如何用恰當的方式表達，使身邊人可以接受。關鍵點不在於應否表達，而在於表達的方式是否恰當和健康。

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作為家長，我們每天擔當著多樣化的角色及職責，有時是爸爸/媽媽、丈夫/妻子、兒子/女兒、兄弟/姊妹、上司/下屬…同時兼顧工作、家庭大小事務、孩子學業及健康等，常疲於奔命及忙於關顧別人。然而，我們有沒有停下腳步，給自己歇息的空間？我們的感受又可向誰分享？我們可以如何梳理及關顧自己的情緒，溫暖自己的心？現給予家長們一些小點子，譲大家參考：

鼓勵及關心自己

早上對著鏡子跟自己微笑打氣：「早晨！今天我會努力的！」然後給予自己豎起姆指的手勢以作鼓勵；或睡覺前關心自己：「今天過得好嗎？今天做得不錯，好好休息，晚安！」

數算感恩的事

每一天回想及寫下你覺得感恩的人、事或經歷，例如：孩子幫忙做家務、收到親友傳送的鼓勵訊息、朋友送贈的祝福心意等，無論大事小事，都值得我們感恩及珍惜。感恩對提升人們的快樂有正面效果，練習感恩能對身體健康及睡眠有好處，從而提高正面處理情緒的能力。

動動身體

運動有助消除壓抑已久的生活壓力，每天抽20-30分鐘，進行「有規律而重複」的運動，例如：散步、跑步、游泳或騎自行車等。當人在有規律的運動下，比較能處理長期壓力，對於情緒有更佳的管控程度。

本機構轄下學前服務單位，一直重視與家長的聯繫與溝通，透過不同渠道，包括駐校社工、校長、班主任等，共同關顧家長個人情緒與育兒需要，並定期舉辦不同的親子教育、情緒管理或親子活動。亦會因應家長需要，提供個別面談或提供專職服務，從而給予適切的輔導及關懷，達至有效的家校合作精神！

如果家長嘗試過不同點子後，仍感到失落、無助或身體出現失眠、食慾減低或難以集中等反應時，請向信賴的親友、孩子學校老師或社工傾訴；也可多參與學校舉行的家長教育、情緒管理講座，從而找出適切的參考資源和支援服務。

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