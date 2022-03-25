【消費券1萬】消費券今截止接受市民更新支付平台資料　否則不能如期4月收取首5000元

▲ 消費券。（林宇翔攝）

當局預告4月再派電子消費券，首輪可以拿到第一期5,000元，不過如果市民去年用作領取消費券的儲值支付工具帳戶已經失效，或違失去年登記的八達通卡，最遲今日（25日）要更新帳戶登記資料，否則不能在如期4月收取第一階段發放的消費券。申請人須以相同儲值支付工具的新帳戶領取新一輪消費券，而同一個儲值支付工具帳戶不可被多於一名登記人登記作領取消費券之用。

財經事務及庫務局表示，政府於3月7日公布新一輪消費券計劃第一階段的推行細節，並指正進行有關籌備工作，會盡快公布發放日期。

八達通卡有限公司指，如市民去年已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，只須準備身份證號碼、新八達通卡號碼及登記參考編號，於2022年3月25日前透過政府消費券網站更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。如市民於以上限期後才更改登記紀錄，則可待政府收到相關申請而完成更改其登記紀錄後，於稍後時間領取其消費券。

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責任編輯：陳麗娜