【特首選舉】特首選舉5月8日舉行　提名表格須於4月14日前提交

▲ 特首選舉定於5月8日舉行。（資料圖片）

政府刊憲，訂明行政長官選舉將於5月8日舉行，提名期為4月3日至4月16日。選舉管理委員會已委任高等法院原訟法庭楊家雄法官為今次選舉的選舉主任。

選管會表示，按照規定，候選人須在提名期內的通常辦公時間內，親自到中環愛丁堡廣場三號展城館，把填妥的提名表格送交選舉主任，由於4月15至16日均為公眾假期，故提交提名表格的限期為4月14日下午5時。

而每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選委會5個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。

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記者：林曉君