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【交通創科】政府撥款近2千萬研5G自動駕駛　或可在低密度住宅區應用

社會 15:50 2022/03/25

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政府撥款近2千萬研5G自動駕駛。（資料圖片）

運輸署今日（25日）公布，智慧交通基金管理委員會已批出第三批共4個項目，涉及總資助金額約4,100萬元。

智慧交通基金旨在資助本地機構或企業，進行創新科技研究和應用，以便利出入、提升交通網絡或路面使用效率、改善駕駛安全。

第三批撥款共4項目詳情如下：

  • 項目名稱：雙移動場景的智能塞車預警視頻系統
  • 申請者：華飛思科技有限公司
  • 項目期限：12 個月
  • 獲批資助金額：約443萬
  • 項目簡介：透過視覺人工智慧演算法，偵測及預測交通堵塞的 情況。

 

  • 項目名稱：提升香港交通競爭力和道路安全的進階流動車聯網應用
  • 申請者：香港應用科技研究院
  • 項目期限：18 個月
  • 獲批資助金額：約1,613萬
  • 項目簡介：研究如何在香港應用流動車聯網 (C-V2X) 技術和開放式 C-V2X 系統。

 

  • 項目名稱：在探測器故障時運用深度學習預測行車速度和交通流量
  • 申請者：香港理工大學
  • 項目期限：18 個月
  • 獲批資助金額：130萬
  • 項目簡介：開發深度學習模型，有望在部分探測器發生故障時，仍能預測未來一小時內的車速和流量。

 

  • 項目名稱：5G 自動駕駛於住宅園區的服務試點項目
  • 申請者：汽車科技研發中心
  • 項目期限：24 個月
  • 獲批資助金額：約1,973萬
  • 項目簡介：旨在於香港低密度住宅區開發 5G自動駕駛服務，以便利居民於園區內的出入。自動駕駛平台可探測周圍的車輛、行人、騎單車人士和其他障礙物，並會作出適時和適當的反應以避免碰撞。

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責任編輯：陳梓蔚

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