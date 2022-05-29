紙包飲品盒重生變獎座！推動社區環保意識

以往紙包飲品盒無法被回收，無「家」可歸只能去堆填區，間中或會被好心人留下來給小朋友做勞作。但隨着大眾日漸關注環保問題，加上陸續引入新的回收技術，現在紙包飲品盒都可以回收，終於有自己的「家」，而且還可重生成為有用的再造紙，甚至變身成獎座，希望推動社區環保意識。其實這是為嘉許和答謝參與維他奶香港去年首辦的「乾淨紙包回收獎勵計劃」的機構，利用回收的紙包飲品盒和其他再生物料製成的環保獎狀和獎座，希望藉以鼓勵更多機構和市民推廣紙包飲品盒回收，提升社區環保意識，為可持續發展生活出一分力。

▲ 現時在全港18區已設置超過460個回收點，不論在學校、商場、屋苑、辦公室大樓，甚至流動教育車，均設有紙包盒回收箱，以方便市民進行回收，讓大眾培養環保的習慣。

推廣紙包飲品盒回收 帶動本地綠色經濟



紙包飲品喝起來非常方便，而且種類繁多，深受大眾喜愛。但其實紙包飲品盒除了飲用外，亦可以給予它第二次生命。為了鼓勵大眾建立可持續的回收習慣，及提升紙包飲品盒的回收量，從而協助減輕本地堆填區壓力，412間機構參與「乾淨紙包回收獎勵計劃」，經過各單位一年的努力回收，計劃共有32個得獎機構獲得嘉許，並獲送贈由聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心和飲品紙包盒回收廠「Mil Mill喵坊」合作，採用循環再造物料及紙包飲品盒首創製成的獎座及獎狀，以貫徹整個環保回收的計劃理念，同時帶動本地綠色經濟。



聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心服務經理梁晧賢先生表示：「很開心能夠讓我們的復康會員有機會參與這個有意義的計劃，及擁有創新的綠色體驗，利用本地回收的循環再造物料製作成獎座和獎狀，送贈予得獎的參與機構。」



回收物變獎座 「重生再用」更添意義



自從2019年全港首間紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」開始營運之後，將回收得來的紙包飲品盒循環再造成紙漿，賦予紙包飲品盒第二次的生命。學生及公眾更可參觀在「Mil Mill喵坊」內的首間紙包飲品盒回收教育中心，了解紙包飲品盒生產、回收及循環再造的過程。

▲ 大家記得回收前的幾個簡單步驟，先剪開、清洗和壓扁紙包飲品盒，再投入回收箱。

這次的獎狀及獎座均由WORK,SHEET. STUDIO兩位本地設計師設計及指導製作，材料由「Mil Mill喵坊」提供，將回收本地的紙包飲品盒經處理後製成紙漿，交由聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心的復康會員製成再造紙，再做成獎狀；獎座則由再造紙及回收木卡板製成，木匠將木材切割成獎座的不同組件，與再造紙拼合而成。即使獎座需要花很多心思和時間製造，但以大家齊心合力回收的紙包飲品盒製成獎座，有種「自給自足」的滿足感，當中所包含的意義是無比珍貴。



紙包飲品盒變獎座過程：

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紙包飲品盒變獎狀過程：

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聖雅各福群會忻悅綜合職業服務中心服務經理梁晧賢先生指出今次的獎座製作對於他們同事及會員而言都是新嘗試，製作過程更拓展了他們的技術，提升了生產水平。他們在製作過程中亦遇到不少困難，例如面對技術及操作上的問題、在疫情下難以安排人手等等，但與多個機構共同溝通合作後，逐步拆解遇到的問題，同時有賴會員的互相配合，令所有製作能順利完成。

他亦表示：「我想再次多謝參與製作的機構，以及中心的各位會員，一同努力製作此創新的獎項，為香港的可持續發展出一分力。」

「乾淨紙包回收獎勵計劃」將於下年度繼續推行，更會增設「最積極宣傳大獎」，鼓勵更多機構參與，共同為可持續發展生活出一分力。

（特約）