【遊蕩被控】涉盜取學生電子檔案搭訕女生　前教學助理被控遊蕩等罪還押候訊

▲ 前教學助理涉遊蕩，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

44歲前教學助理涉偷取前任學校500張學生相的電子檔案，並於街上搭訕該校女學生無果後，再企圖登上對方的士，被控遊蕩等共3罪，今（25日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至5月6日再訊，被告還押侯訊。

被告孟世鴻（44歲），報稱私人補習老師，被控2項遊蕩導致他人擔心罪及1項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。

控罪指，被告於2021年11月22日及12月某日，在土瓜灣鶴齡街及馬頭圍道交界的公眾地方遊蕩，導致X及Y合理地擔心自身安全或利益；以及在2018年10月22日至2019年2月1日，在九龍區某中學內，有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。

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記者：梁錦麟