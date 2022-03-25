【復活節】文華東方酒店復活兔子製作＋復活蛋彩繪工作坊　每晚人均$1625起包三道菜晚餐

▲ 文華東方酒店推出一系列復活節活動及住宿。（圖片由酒店提供）

為迎接春季及慶祝復活節，香港文華東方酒店呈獻一系列復活節住宿登體驗及節日佳餚，包括復活節活動，如復活兔子製作及復活蛋彩繪工作坊等，週末期間入住還有其他一系列的復活節活動。酒店更以復活節為主題佈置大堂，大家可以拍照留念，讓大家盡享天倫之樂。

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復活節慶祝活動

於2022年4月7日至30日期間，酒店東側大堂將以復活節為主題，變成拍照場地，讓客人拍照留念及分享到社交媒體。酒店住客亦可參加每日舉行的復活兔子製作及復活蛋彩繪工作坊，於復活節週末期間入住更可參與一系列的復活節趣味活動，當中包括:

1.兒童瑜伽

2.鬼口水動手樂

3.復活節創意小遊戲及扭氣球表演

4.電影角

5.親親復活兔

6.復活節尋蛋樂

7.朱古力復活蛋裝飾工作坊（僅適用於入住文華閣客房或套房之賓客）

復活節住宿體驗

即日起至2022年4月16日，以每晚港幣3,650元起可入住「復活節美饌住宿假期」，包括：

復活節趣味活動

於退房日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐

於客房享用雙人三道菜晚餐套餐

入住文華閣客房或套房之客人可專享雙人文華閣專屬禮遇

即日起至2022年4月17日，以每晚港幣3,250元起入住「復活節早午餐住宿體驗」，包括：

復活節趣味活動

於Café Causette或快船廊享用每日雙人早餐

於入住當日，兩位成人可於The Aubrey或文華扒房及酒吧享用早午餐

入住文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇

即日起至2022年4月30日，以每晚港幣2,863元起可入住「復活節休閒之旅」，包括：

復活節趣味活動

於酒店餐廳用餐可享8折優惠

專享雙人文華閣專屬禮遇

文華扒房及酒吧復活節烤餐

於2022年4月15日至16日復活節假期期間，餐廳文華扒房及酒吧將供應特色三道菜品酒午餐或早午餐，如慢烤USDA頂級牛助肉和威靈頓牛排。於復活節週日，可盡享餐廳烤肉菜單中的各款美食，包括供分享的餐前美點、一款自選蛋類菜式及前菜、一款烘烤主菜伴各款配菜，以及各款甜點。當中的菜式包括法國藍龍蝦雞尾酒、自家製煙熏三文魚、美國 ‘WBI’ 頂級西冷牛排和龍脷魚。

復活節三道菜品酒午餐及早午餐分別於2022年4月15日及16日供應，定價為成人每位港幣788元，小童每位港幣488元。

復活節週日烤肉菜單於2022年4月17日供應，定價為成人每位港幣1,488元，小童每位港幣688元。客人亦可額外付費以享無限暢飲Ruinart Blanc de Blancs香檳、精選雞尾酒和餐酒。

復活節餐飲體驗

於2022年4月15日至16日餐廳快船廊有自助午餐歡度復活節，亦可於2022年4月17日品嚐復活節週日自助早午餐，享用各式各樣的海鮮和節慶美食。

復活節自助午餐定價為成人每位港幣698元，小童每位港幣428元，復活節週日自助早午餐定價為成人每位港幣898元，小童每位港幣528元。如欲提升體驗，賓客可以額外每位港幣438元以無限暢飲香檳及餐酒。

▲ 快船廊和Café Causette的 復活節下午茶。（圖片由酒店提供）

復活節假期期間，快船廊及Café Causette亦將提供節日主題下午茶，包括法式蘑菇松露酥皮盒、青檸撻和雲呢拿紅果慕絲、英式鬆餅配以玫瑰花果醬和牛油忌廉。

復活節雙人下午茶於2022年4月15日至18日期間供應，定價為港幣708元。

此外，The Aubrey呈獻具日式居酒屋風情的復活節早午餐，定價為每位港幣628元，可以額外每位港幣388元以無限暢飲The Aubrey香檳及清酒純米大吟釀，或以額外每位港幣488元以無限暢飲精選香檳及清酒純米大吟釀。正值春盛， 酒店亦選用了日本時令的士多啤梨，配以黑糖、柑橘、米燒酎和泡盛酒，調製了名為Suizenji的雞尾酒。雞尾酒愛好者可以一嚐，迎接春季。

復活節外送服務

▲ 馳名烤肉外賣自取及送遞服務。（圖片由酒店提供）

如果大家想在家慶祝復活節假期，可訂購酒店一系列的美食，以親自提取或選擇送遞到家中，美食包括酒店烤肉如美國頂級威靈頓牛排、文華廳粵菜或The Aubrey的日式居酒屋，大家可安坐家中，享用到酒店的美食。

復活節甜點

為慶祝復活節，酒店的糕餅廚師團隊設計了一系列節慶甜點和法式糕點，如開心果芒果蛋糕、海鹽焦糖白朱古力復活蛋，以及文華東方朱古力蛋。各款甜點於四月期間在文華餅店及網上商店供應，大家可預訂以親自提取或送遞到家中。

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責任編緝：蕭雅文