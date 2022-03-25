【烏克蘭戰爭】中學生發起一對一網上義教100小時　借助人精神籲捐助難民兒童

▲ 「同享童分」創辦人、中二生黃皜翹希望藉義教呼籲有能力人士，捐助在俄烏衝突中受影響的兒童。（同享童分影片截圖）

俄羅斯烏克蘭戰火未停，事件引起國際關注，本港網上學習平台「同享童分」創辦人在內的一班香港中學生，眼見當地衝突令不少兒童生活受影響，遂決定趁本地學校提早放「暑假」，在本地發起一對一網上義教補習100小時，為基層小學至中三學童提供約20個名額，冀藉此帶出盡個人能力以協助他人的信息，呼籲港人為受影響的烏克蘭難民兒童出一分力。

創辦網上學習平台「同享童分」時只是一名小六生的黃皜翹（Chloe），現正在本港一間傳統Band1中學就讀中二。平台以往曾在網上開班教數學及英語會話，有見新冠疫情影響本港日常生活，學生迎接突如其來的假期，倉促之間難以安排活動或學習，Chloe早前發起小規模的網上義教活動，本周三（3月23日）起已率先聯同其學校義工隊，教天主教領島學校學生輕鬆學英文。

Chloe今日（25日）在網上推出新片指，俄烏戰爭至今已有數以百萬計的難民離開烏克蘭，無數家庭流離失所，不少難民兒童為逃離戰火，被迫與留在當地作戰的父親分開，其學業以至生活都難以繼續。她明白自己僅是生活在香港的學生，不可能前往烏克蘭提供任何協助 ，決定遂結合二者，擴大義教服務對象，至全港有需要的學生，藉活動呼籲各人皆可盡自己力量助人，為烏克蘭難民兒童出一分力。

是次網上義教針對小一至中三級學生，名額約20個，由約20名中學生組成的義教義工隊小老師按學生需求，安排一對一形式網上面授課堂，解答學習難題，同時與學生分享日常學習心得，例如寫筆記技巧，希望學生在假期中不忘學習，達至教學相長。活動於下周四（31日）開始，報名連結請按此。

「同享童分」網上義教活動詳情

形式：Zoom一對一補習

對象：小一至中三學生

日期及時間：逢周四 (3月31日開始第一堂) 或逢周五（4月1日開始第一堂）下午5時至6時；每堂1小時，總共4堂

Chloe亦親自教網民透過聯合國難民署網站的烏克蘭緊急捐款專頁捐款，藉義教呼籲有能力人士捐助在俄烏衝突中受影響的兒童。

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有補習經驗的Chloe坦言，疫情至今已過兩年時間，但面對網課確有不少困難，

有些課堂只可看片段，缺乏了即時互動，追趕課程或有困難；課時縮短，難向老師提問；體育課只 有「睇片」，至學期完結前只有少少練習。自己就讀的學校已屬較有優勢，仍面對不少困難，因此希望與基層學生分享學習心得。

協助籌辦及參與義教的中四男生、「同享童分」成員潘梓銘（Hayden），亦認同學生關注社會發展之餘，亦應盡力協助有需要人士，關心戰爭、衝突等，而作為世界公民亦應出一分力。

另有參與義教學校聖母軍成員表示，受疫情影響 ，學生學習進度、環境不如理想，「作為社會的一份子，我希望可以盡綿薄之力，在這一段期間幫忙統籌義務補習，令小朋友能夠度過一個有趣的特別假期。」而透過體驗式學習、協助學生尋夢的教育創新項目DreamStarter為「同享童分」顧問及背後支持者，將協助支援學生網上義教補習zoom視訊會議，讓教與學不受阻礙。

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記者：馮琪雅