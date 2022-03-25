【死亡個案】再多192宗死亡個案包括一名21歲長期病患　多一間安老院舍現個案涉6名院友　

▲ 本港累計逾6,700宗死亡個案（資料圖片）

院舍成第五波疫情的爆發重災區，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（25日）表示。1間安老院舍出現個案，涉及6名院友。今日再新增192宗死亡個案。

歐家榮說，再多162名患者離世，衞生防護中心分析今波疫情死亡個案，整體死亡率為0.61%，未完成接種疫苗的病死率是1.79%，相對接種2劑或以上的0.11%有16倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.6%，相對接種2劑或以上的3.36%，有3.5倍差別。

今波疫情死亡個案年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中7宗為兒科病人、264宗是18至59歲成年人，佔整體3.9%，6469宗是60歲或以上長者，佔整體95.9%；4,787宗為80歲或以上佔整體 70.9%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有162名病人死亡，涉85男77女，介乎21至106歲，86人來自院舍、97人無打針、45人打一針、19人已打兩針、1人已打3針，156人為65歲以上。昨日4名較年輕病人離世，詳情如下：

21歲男，沒有接種疫苗，有長期病患，有小腦積水記錄，本身為小欖醫院病人。3月2日快測呈陽性，轉到屯門醫院留醫，有氣促情況

50歲女，已打兩針，有長期病，有接受器官移植紀錄，曾患有癌症，19日因發燒氣促到瑪嘉烈醫院求醫，入院需要高濃度氧氣

55歲男，沒有疫苗紀錄，住於院舍及葵涌醫院留醫，有中風記錄，3月14日轉去瑪嘉烈，有肺炎情況

58歲男，已打1針，行動不便，3月24日有氣促，其後不清醒，送往急症室後死亡，將轉介死因庭跟進。

因數據滯後，有30人於2月23日至3月23日離世，年齡介乎69至100歲，分別為18男12女。

此外，現時有逾1萬名病人留醫，過去24小時新增35名病人情況危殆，當中20人沒打針，目前有48人情況嚴重，105名危殆病人於深切治療病房留醫。20多人入院篩查發現確診，30多名病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共20,553名職員曾確診，其中16,253人已返回工作崗位。

另外，第五波共783間安老院舍受影響，其中52間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，佔整體6.5%，涉971名院友、226名員工；殘疾院舍方面，第5波累計有284間殘疾院舍受影響，其中31間在2周內新增，佔全港9.3%，涉553名院友及233名員工；死亡個案涉及院舍加至3685宗。

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記者：黃悅晴、黃小冰