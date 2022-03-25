【第五波疫情】今日新增10,405宗確診及陽性個案　第5波至今已逾109萬人感染【不斷更新】

第五波疫情嚴峻，每日感染個案過萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午（25日）出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

【16：55】

衞生防護中心昨發現一宗涉及快速測試平台，懷疑刻意提供虛假資料個案。歐家榮指，案件已交由警方處理，不便評論。現時政府會抽查並核實快速測試呈報個案，再安排核酸檢測，如果是陰性會調查，了解用甚麼牌子以及了解如何進行檢測，暫時無發現其他可疑個案。

【16：50】康復確診者可獲10次中醫內科門診復康治療

李立業指，在最新安排下，病人只要出示到隔離令、衞生署或醫生發出的確診證明、確診電話短訊，即可到18區中醫診所及教研中心，獲得10次中醫內科門診復康治療。李立業提醒，快速測試套裝呈陽性的照片而無任何身份證明，並非合適確診證明。詳情即睇：【下一頁】

【16：45】

李立業表示，過去24小時，再多162名病人在公立醫院離世，介乎21至106歲。

【16：40】單日新增1間安老院舍出現個案

歐家榮指，新增1間安老院舍出現個案，涉及6名院友。

第五波共783間安老院舍受影響，其中52間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，佔整體6.5%，涉971名院友、226名員工。詳情即睇：【下一頁】

【16：35】本港單日新增192增死亡個案

歐家榮表示，本港第五波疫情錄6,749宗死亡個案，較昨日增192宗，整體死亡率是0.61％，當中有7宗涉及兒童。詳情即睇：【下一頁】

【16：30】第五波疫情累計109萬宗確診

衞生防護中心公布，新增10,405宗感染病例，其中5,827宗是快速檢測陽性個案、4,578宗經核酸檢測確診，以及4宗輸入個案，今波錄109萬宗確診。

今日新增的4,578宗核酸檢測確診個案中，有580宗由醫院管理局確診、有376宗由公共衞生化驗所確診，其餘3,622由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所在1,146宗個案中發現，沒有人檢出帶L452R、有1,324宗疑似帶Omicron；另有22宗仍未找到。

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責任編輯：TOPick港聞組