【減肥陷阱】外賣急凍餃子熱量肥爆8隻619卡 營養師黃凱詩教包低脂健康餃子【內附食譜】

▲ 想吃餃子？跟營養師黃凱詩自製，低脂又健康。

戰友琪琪問：「我見你家近日變了水餃工場，減肥中的我，是不是也可以吃雲吞水餃？」我提醒她：「千萬別墮入水餃陷阱，好些包裝水餃，只要吃四大粒，熱量可以比一碗飯還要高。」

她愕然：「真的嗎？我說的是湯餃子，並非煎餃啊！」

我說：「大部分準備減磅的太太常告訴我，平日最享受的時刻，就是老公說要OT，不回家吃飯，她就可以簡簡單單，煮一包急凍餃子便算，以為很清淡的一餐，怎料，一包8隻原來已達619卡，當中含多於2湯匙油。」

「怎會呢？問題在哪裏？」她問。

▲ 黃凱詩指出，自製餃子可選擇自己喜歡的食材，菜多肉少，這是她喜歡的其中一款餃子：芫茜餃。（摘自營養師手記FB）

我說：「當然就在餡料，大部分水餃，原材料少不了豬肉。但試想想，要令水餃含有高量的鮮味肉汁，肥豬肉可謂不可缺，於是，熱量和脂肪就會大增。」她拿出剛在超市買回來的素餃，笑說：「那麼，買素餃便行。」

「那是個誤解！素餃沒有肉，是千真萬確的事實，但誰說沒有油呢？有時候，為了帶來香口的味道，素餃也會加入油脂如麻油，我曾經比較過同一牌子的肉餃和素餃，發現素餃的脂肪含量竟高於肉餃，所以，素餃不一定脂肪少。」

她問：「那麼，可怎樣選擇？」

我建議：「可選擇以雞肉做的肉餃，另外，只有蝦肉的雲吞，也是個好選擇。當然，可以自己包的更佳，畢竟，你可以放入大量蔬菜和較低脂的水腱或冧肉作為肉餡。」

她說：「我也想學包，可以教我嗎？」我說：「食譜放在『營養師手記』臉書，你可以試試。」

▲ 營養師黃凱詩表示，自製餃子簡單易做，低脂又健康。（摘自營養師手記FB）

菜肉餃子食譜（共39隻）

材料 半斤水餃皮 200克豬肉（冧肉） 1個大娃娃菜 3隻乾冬菇 3大隻木耳

調味及準備：

1.娃娃菜用1茶匙油炒香，隔水備用。

2.豬肉用1湯匙豉油、半茶匙鹽醃好。

3.冬菇及木耳切碎。

你想怎樣包餃子都可以，自由發揮，基本上一餐吃10隻至12隻已經好飽，當然最好多吃一碗菜。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）