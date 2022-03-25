【第五波疫情】李立業指無入院患者亦可接受免費中醫復康治療　須提供隔離令及確診短信等染疫證明

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，本港今（25日）增10405宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今出席疫情記者會。

李立業表示，由去年4月開始，18區中醫診所及教研中心已為5500名康復病人提供復康治療，患者可在出院後6個月內接受10次免費治療；而由於第五波疫情下很多患者不需要入院，沒有出院紀錄，患者可改為提供確診證明，如隔離令及確診短信等染疫證明，同樣可以獲得10次免費治療，但若只有快測陽性照片，會被視為無法確認。

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記者：黃小冰