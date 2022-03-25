【第五波疫情】香港海關負責管理元朗社區隔離設施　開發「營健通」供登記入住等

▲ 元朗社區隔離設施。（網上截圖）

由中央援建的元朗社區隔離設施昨日（24日）正式交付予特區政府，並於保安局抗疫特遣隊統籌下交由香港海關負責管理。設施佔地約十公頃，提供超過2000個隔離單位、合共約9400張床位作社區隔離之用。



另外，海關善用科技，特意開發「營健通」電子平台，供隔離人士以手機掃描二維碼登記入住及隨時提出物資和膳食需求，除大幅簡化運作流程，亦可提升工作人員的管理效率，更好照顧隔離人士需要。此外，海關亦會於官方Facebook專頁和Instagram帳戶不時更新有關元朗社區隔離設施的最新消息，讓隔離人士及公眾更快掌握相關資訊。目前已發放有關元朗社區隔離設施的資訊內容包括：元朗社區隔離設施的興建過程、房間及設施概覽、基本物資供應清單、建議隔離人士自備物資清單。

公眾也可以透過超連結或附件的二維碼瀏覽香港海關Facebook專頁和Instagram帳戶以獲取相關資訊。海關指出，面對疫情挑戰，香港海關上下將繼續全力以赴，謹守崗位，與全港市民「疫」境同行。



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責任編輯：袁澍