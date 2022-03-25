【家教修養】頭等艙政客才俊未必有教養 資深空姐：教養與地位及財富毫無關係

進入某商場，走在我前面的一位年輕速遞員推開大門，我跟在後，本能地以手接着撑門，沒料到他竟然沒馬上放手，一直拉着門，等隨後數人都安全過了，才快步趕乘升降機上樓。

我常感受到一個人的教養與其職業、身份、地位或財富，可以毫無關係。

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飛機的頭等艙不難找到受過高等教育的學者、政客、西裝筆挺的才俊，以及衣飾華麗的美女，但他們未必皆有教養；經濟艙有衣履簡樸的農民及首度出門的外傭，他們都懂行禮守規。

一個人的教養，許多時來自父母以身作則，以及在成長路上，受到不同師長的人生及道德價值觀薰陶。出到社會做事後，自身對社會制度及人際關係等各方面有所體悟，便會逐漸修正教養的程度，成為自己的教養。簡單如上述每天發生的推門事件，不管是拉還是推，你會發現沒多少人會留意身後有沒有人，亦鮮有人會主動把門扶住，防止門反彈撞倒他人。

舉另一例，乘搭升降機，有多少人會為按開門的陌生人主動說聲「謝謝」？他們是否理所當然為自己服務？

即使收費提供服務，好像洗手間的清潔女工或大廈的管理員，我們就可以把洗手間弄得一塌糊塗，可以任由雨傘滴水把大廈大堂弄得一片濕滑？

修養是有一顆關懷體恤別人的心，教養是懂得尊重他人、言行舉止有分寸。有修養的人，往往樂意犧牲自己的便利，為他人創造快樂、友愛的氛圍。在關鍵時刻作出的本能反應，最能體現一個人的修養和質素。

香港需要進步，除了重點培育有知識的專才，更需要培育有修養的市民。

全文刊登《經濟日報》，原題是「修養和教養」

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