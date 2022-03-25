【綠葉王】2子之父莫家淦疫境下收入減　暫別《愛回家》北上發展獲妻兒支持

▲ 莫家淦暫別《愛．回家》北上發展，並已得到妻兒的支持。

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith），日前在社交平台上載了一張與鐵面陳（王致狄飾）及張龍（黃耀煌飾）的合照，並表示︰「多謝各位保安部兄弟照顧！」原來莫家淦將會暫別《愛．回家》北上發展，並已得到妻兒的支持。

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簽約譚詠麟旗下公司

39歲的Keith原本與TVB簽了基本藝員合約，最近轉為「一騷」合約，並已簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司，下月開始轉到內地發展，預料會北上約4至6個月，他已向TVB請了4個月長假，現陸續為內地綜藝節目和劇集試鏡。

▲ 《愛．回家》是一個大家庭。（IG圖片）

Keith跟太太黎慧盈（Kenix）結婚10年，育有6歲多的大仔莫朗翹和2歲多的細仔莫皓賢，Keith北上最掛念妻兒，但為了增加收入養家沒有辦法，幸得到妻兒的支持。受疫情打擊，Keith的眼鏡及手錶店生意也大受影響，眼鏡店更已經結業。

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《愛．回家》的角色令Keith在香港和內地增加了知名度，帶挈他搵到不少外快，但他有感已到事業樽頸位，故早前開始發展YouTube頻道，另闢多一條收入途徑，亦因此被藝能娛樂公司看中，邀請北上發展。Keith希望趁自己仍未夠40歲，把握機會博一博，會先由廣東省開始搵機會。

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責任編輯︰林綺玲