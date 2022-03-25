【抗疫支援】中西醫結合抗疫聯盟將推網站整合藥物資訊　啟德暫託中心800床位中醫參與治療

▲ 安老事務委員會主席林正財。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，港府早前指將加強中西醫合作以助抗疫。由逾百位中西醫藥界及專業人士發起的「香港中西醫結合抗疫聯盟」今日（25日）舉行發布會，指聯盟將作為平台，進行捐贈抗疫物資、中醫/西醫線上線下義診、防疫知識推廣教育宣傳及中西醫結合治療研究工作。聯盟兩星期內亦將推出網站整合各類資訊。

聯盟總發起人林順潮表示，現時確診人數雖稍為回落，但疫情仍相當嚴峻，要為減重症、減感染、減死亡而努力。聯盟成立目的是希望能成為一個籌集醫療物資的平台，現平台已受獲捐贈約20萬N95口罩、60萬快速測試套裝、20萬金花清感顆粒。他又指聯盟將進行線上線下義診，派出外展隊到老人院，並與不同機構合作，派發物資予比獨居老人。此外，聯盟亦將於2星期內推出一個網站，由中西醫分享抗疫新知識及用藥資訊，如不同藥物藥用比較、副作用等。而聯盟亦正於不同院舍發放抗疫物資，義務義診工作方面，稍後亦會提供合作機構名單。

發起人代表、安老事務委員會主席林正財表示，全城抗疫不能單靠政府，要各界聯手行多一步，集合整個社會一同抗疫。他指第五波疫情多長者中招，長者多愛用中藥，是結合中西醫治療的最好機會。現時專為老人而設的暫託中心、啟德郵輪碼頭暫託中心的1200張床位中，將有800張床位有中醫深度參與，他期望日後可再增加數百張床，由中醫方法主導醫治院舍老人。

獲捐贈金花清感膠囊的西環亞洲護老院院長龔琳表示，其院舍亦有出現爆發。惟院舍當時缺乏保護衣、N95口罩，只能由健康的職員照顧健康長者，染疫職員照顧染疫老人。而染疫者服食退燒藥後，病情仍然反復。後護老院獲捐贈金花清感膠囊，長者當日病情便大為好轉。龔琳提及，曾有病逝的長者家屬質疑為何不早讓長者服藥，她對此感到難過，指當時資訊不流通，希望日後由聯盟所建立的平台能讓更多同行認識藥物資訊，不再有同類事件。

立法會議員麥美娟亦分享她與家人的確診經過。她指自己與其85歲老父、8歲侄女亦有染疫。其父已接種3針，其侄女則接種1針，2人皆病徵輕微，呼之欲出市民盡早接種疫苗。她又強調，確診新冠後有後遺症，市民勿誤以為新冠威力如感冒。她指有與其同齡的友人，出現掉頭髮及記憶力下降能後遺症，並提醒市民做好預防。

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記者：黃穎津