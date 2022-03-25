【第五波疫情】房委會下月起差餉寬免轉歸租戶　租戶及17街市檔戶同受惠

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房委會今日（25日）表示，將《財政預算案》提出的2022/23年度4季差餉寬免，轉歸住宅及非住宅租戶。住宅及非住宅租戶/暫准證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為23億7900萬元及6260萬元。

房委會指，將於下月開始，直至2023年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

該項轉歸差餉寬免的安排，將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人及綜合社會保障援助受助人。



至於非住宅樓宇租戶方面，非住宅樓宇（停車場除外）2022／2023年度差餉寬免款額轉惠予轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人。他們可以由下月至2023年3月獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2,000元為上限。」



另外，房委會轄下的晴朗、彩福、駿洋、海達、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、白田、皇后山、碩門、水泉澳、天恩、欣田、迎東及屏欣17個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予其檔位的暫准證持有人。

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責任編輯：余思嵐