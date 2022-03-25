【快測虛報】錯過快測呈報日子勿亂呈報日期　防護中心教再申報方法

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

本港今日（25日）新增10,405宗感染病例。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，昨日發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案的呈報個案，案件已交由警方處理。歐家榮提醒，如市民完成快速測試呈陽性但沒有即日或翌日呈報個案，事後想補交資料，可向衞生防護中心發電郵，不要隨便選擇採樣日期。

歐家榮説，現時發現逾40萬宗個案是核實確診個案，有關快速呈報對監測及控制疫情很有幫助，現時做法會抽查核實個案，再安排核酸檢測，如果是陰性會調查，會了解用甚麼牌子以及了解如何進行檢測。



當局覆檢個案時發現少部分市民實為陰性，其中一個原因，是有市民快速檢測結果呈陽性後，因種種原因沒有即日或翌日申報，隔了數日想再申報時不成功；為了呈報個案，因此選擇與其採樣日子不符的日期，因此當局上門覆檢時，患者已呈陰性。

歐家榮說，如果市民錯過申報時機，事後想補交資料，可以發電郵至ratp@dh.gov.hk，當局會派員跟進，如接受遲申報原因，亦會為個案補辦相關手續。他呼籲，市民不要隨便選擇採樣日期。

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記者：黃悅晴