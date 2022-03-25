【金像獎2022】一代笑匠許冠文獲頒終身成就獎　周國忠奪專業精神獎

▲ 許冠文獲頒發「終生成就獎」。

「第四十屆香港電影金像獎」將於7月中舉行，而香港電影金像獎協會今日（3月25日）公布兩個最高榮譽獎項得主，當中一代笑匠許冠文獲頒發「終身成就獎」，另外「專業精神獎」頒予著名剪接師周國忠先生，以表彰兩位電 影人為香港電影作出之重大貢獻。

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喜劇天王許冠文

許冠文有「喜劇天王」 之美譽，他在上世紀70年代起以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣，帶動新潮流。

許氏於1974年推出首部作品《鬼馬雙星》 即大破6百萬元關口，打破香港的中西票房紀錄，及至1976年的《半斤八両》以8百多萬元再締佳績。

之後在1981年，許冠文作品《摩登保鑣》更以1700多萬元票房第三度衝破其自家所創的香港票房賣座紀錄，而《摩登保鑣》更為他拿下1982年第一屆「香港電影金像獎」最佳男主角的榮銜，風頭一時無兩。

許氏當年出品不僅在香港，在日本及海外均是叫好又叫座， 「許冠文電影」也就是金漆的保證。

香港集體回憶

另外，許冠文以連環緊扣的笑話帶動劇情的發展，配以自然道地親切的粵語 對白，在多方面改造了香港喜劇的面貌，其創作是70年代香港集體回憶不可或缺的一部份。

然而他並沒故步自封，80年代以後，開始多與其他導演合作，先後創作出《神探朱古力》（1986）、《雞同鴨講》（1988）、《合家歡》（1989）和《搶錢夫妻》（1993）等賣座作品。

在2016年，許冠文參演台灣片《一路順風》，演出士司機滲出源源不絕的喜感，為影片平添不少魅力。

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「金鉸剪」周國忠

至於專業精神獎得主周國忠在香港電影圈有 「金鉸剪」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策劃、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。

周國忠畢業後在父親的影片沖印公司工作，閒時走到剪接師身後觀摩學藝。他隨後遇上一生中最重要的伯樂——麥嘉先生，並擔任麥嘉首部執導作《一枝光棍走天涯》的剪接，自此二人合作無間。

1980年新藝城創立後，初期所有新藝城電影的剪接都是出自他的金手，在位期間推動成立新藝城剪接組及錄音室，更特別跑到美國為公司引進新科技，為公司賺了不少錢。

▲ 「專業精神獎」曾頒予著名剪接師周國忠。

為港片發光發熱

周國忠後來與林嶺東、周潤發合組銀獎製作公司，出任過電影出品人、監製、策劃、發行、後期製作等不同崗位，又與友人創立聲藝錄音室、 晶藝字幕公司，並成功策劃與黃百鳴等收購東方彩色沖印公司，為香港電影業界發光發熱。

周氏在電影奮戰半世紀，至今仍積極參與香港電影金像獎協會、香港電影工作者總會、香港電影後期專業人員協會、香港電影剪輯協會的工作，將自己寶貴的經驗和專業精神繼續在圈中薪火相傳。