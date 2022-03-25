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【險象環生】港媽攬抱女兒坐電單車後座　幼童沒戴安全帽夾中間險生意外

親子 17:09 2022/03/25

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有電單車駕駛者危險超載，乘客包括一名沒戴安全帽的幼童。

萬一人為造成子女受傷，父母後悔莫及！近日網上流傳一段影片，有疑似一家三口逼坐在一輛電單車，事發在新界鹿頸的村屋，一名男子駕駛電單車，後座載有長髮女子及一名女童，超載之外，夾在中間的幼童更沒戴安全帽，非常危險。

早前，粉嶺鹿頸有電單車超載。（圖片：馬路的事討論區）

電單車超載包括一名幼童

有名女網民在星期二（22日）在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，事發地點為粉嶺鹿頸，帖文中有一段長12秒的影片，見有名男子在村口駕著電單車，他頭戴黑色頭盔，而後座有頭戴粉紅色頭盔的長髮女子，她面對面抱着1名小女孩，估計2人是母女，女童被夾在中間，沒有戴頭盔等保護裝備。

最新影片：

開車前，後座港媽整理頭盔，女童向上望向媽媽並好奇地伸出雙手觸摸頭盔。當時村口四圍不少人，似是見怪不怪未有加以理會。未幾，電單車緩緩開車，女童感到晃動，立即雙手環抱媽媽腰部，電單車駛離村口。發帖網民目擊當時情況感驚訝，

咁都得！咁不負責任嘅父母！咁罔顧小朋友安全！

小朋友易生意外受傷

目擊網民看著他們入村，指出該女士原本想用外套遮掩小朋友，該港媽似是知道違法，但後來沒有避忌。網民又指得悉有駕駛人士在大美督已經跟住電單車男入到來鹿頸。另外也有其他網民指當天見電單車男一人由大埔直入鹿頸，沒見過片中的女人及小朋友，估計該男士駕車入村接載那對母女出村口乘巴士而已。

    點擊圖片放大
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雖然路程短及車速不快，但情況很危險，隨時發生意外，加上該駕駛者已觸犯法例。網民抨擊家長疏忽照顧女童，留言指「生仔要考牌」、「個細路真係好牙煙」、「BB頭盔都無又無背帶綁住，一炒車爆曬缸多得佢父母唔少」等，萬一意外發生，小朋友出事，後悔莫及。

電單車後座不能載8歲以下乘客

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛電單車時，駕駛者和乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊；除非電單車附有側車，否則不可以運載超過一名乘客；電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。

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責任編輯︰王明芳

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