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【亞視一姐】薛影儀意外棒紅經理人林寶玉　「最索經理人」Connie曾與古天樂合作【多圖】

娛樂 17:26 2022/03/25

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阿儀間接捧紅經理人Connie。

被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀）的一舉一動備受關注，日前阿儀更因犯普通襲擊罪開記者會上道歉，可是不少網民卻「錯重點」，將焦點放在其經理人林寶玉（Connie ）身上，皆因有很多網民大讚她漂亮，被封為「最索經理人」，可說成功搶FO。

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【亞視一姐】薛影儀被控襲擊罪開記者會　阿儀鞠躬致歉：為大家帶來好多麻煩

選美入行有「翻版陳法拉」之稱

原來Connie來頭也不少，現年32歲的Connie在2008年參選工展小姐奪得亞軍入行，初出道便有「翻版陳法拉」之稱，更曾與歌手許廷鏗的哥哥許永鏗拍過拖。

隨後，在2020年參加《亞洲小姐競選》奪得「網絡人氣獎」，擁有「32C-24-35」身材的她，更不時在網上大晒靚相派福利，令網民紛紛讚好。

Connie身形弗爆。

多方面發展

選美出身的Connie作多方面發展，除了模特兒工作之外，不但客串過TVB劇集，包括《智能愛人》及《金宵大廈》等，也曾試過上《美女廚房》第二輯參加「美少女廚神」環節。

Connie也有份參演古天樂、劉青雲、何超儀主演的電影《撲克王》，還試過幫小肥、Tommy拍MV。而且更有拍攝過廣告，曾在一個紅十字會的廣告中與陳奕迅合作。 

雖然Connie拍攝過劇集和廣告等，惟她一直在娛圈發展平平，隨後她曾試過退出這個圈子，開設自己的美容店和名牌二手及代購店，主力打理自己的生意。惟機緣巧合下，有客戶再找她拍廣告，及後反應不錯，令她從投這個圈子。

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擔任經理人

現時她除了間中擔任幕前工作外，更擔任亞視藝人的經理人，而她旗下最紅的藝人莫過於是薛影儀（阿儀）， Connie亦落足心機棒紅阿儀，不但時常帶阿儀出席活動，又與她一起接拍廣告。 

即使阿儀早前因被警方控告「普通襲擊」及「口罩令」兩罪，Connie亦陪伴左右，不離不棄，更在記者會上一起向公眾鞠躬道歉，絕對是稱職的經理人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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