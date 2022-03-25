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【防疫措施】政府部門將由4月1日起逐步恢復公共服務

社會 16:37 2022/03/25

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（資料圖片）

港府今日（25日）表示，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

當局指，作為公共服務提供者，率先於上月16日在政府大樓和辦公處所對所有政府僱員實施「疫苗通行證」安排，全部於政府場地上班的政府僱員已接種最少一劑新冠疫苗，他們亦須於4月1日前完成接種第二劑新冠疫苗，由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21起大致恢復正常公共服務。

局方稱，為嚴控疫情，部門亦會酌情繼續停止以面對面形式提供服務，改為以網上、郵寄、投遞箱或其他合適方法提供，即使部門恢復面對面形式提供服務，亦呼籲市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務。

局方又呼籲，全港僱主繼續盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸；並按政府公布分階段解除大部分社交距離措施的時間表，以及其所屬行業的運作模式及實際情況，逐步、適時、有序地恢復正常運作。

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責任編輯：余思嵐

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