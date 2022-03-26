【兒童染疫】劉宇隆：1成半染疫童發燒及腦炎　倡兒童科興「打三針」　

本港第五波疫情嚴竣，早前不乏有兒童感染後死亡個案，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的港大兒童及青少年科學系講庭教授劉宇隆表示，現時每星期專家委員會開會，仍有10宗、8宗患童重症個案商討，當中不乏有腦炎個案，擔心患童癒後問題，呼籲家長盡快帶幼童接種疫苗。

劉宇隆星期五(25日)接受港台節目《醫生與你》訪問時提到，本港2月時接二連三出現兒童染疫死亡個案，包括兩童感染後出現腦炎奪命；而現時每周都會有8宗、10宗兒童感染後重症個案交予專家委員會商討，仍不乏有患童腦炎個案，情況已較之前好轉，惟仍擔心患童癒後問題。

他又提到，近日就1,000多名染疫兒童入院個案分析，當中1成半出現發燒及抽筋入院，部分有腦炎情況，大部分屬平時發燒抽筋；另有5%患童有呼吸問題，引發咽喉支氣管炎，需送院聞氧，甚或留醫深切治療部及插喉治療，需數天才復元。

劉宇隆亦補充，部分患童本身有長期病患，包括有心臟病、腎病或癌症，因感染新冠肺炎而併發重症，認為情況不幸，相信如有接種疫苗可避免；又指新冠兒童重症多集中5、6歲以下幼童，重症死亡個案尤以3至5歲幼童為主。

他指，現時不足5歲的幼童只能接種科興，強調毋需擔心接種科興後的短期及長期安全性，惟「打三針是基本盤」，又引述港大研究數據指，接種三針科興防重症及死亡，與接種復必泰無分別。他補充，家長或擔心接種復必泰後致心肌炎，惟兒童只接種三分一成人劑量，同時拉長兩劑接種時間至56日，已將接種後引發心肌炎機會減至好低。

至於日後需否打第四針，劉宇隆認為，現時疫苗數據紮實，科興需接種三針，成效就可「追平」復必泰，現時特定群組需接種第四劑，包括如免疫功能缺陷，癌症、洗腎等；又指長者免疫力低，現時不少國家已展開長者第四劑接種，建議本港長者亦可接種第四劑：

打咩針可再商討，先打頭3針，過多數月打完3針時可再講第4針。

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記者：陳正怡