【第五波疫情】劉宇隆：1成半染疫童有腦炎憂癒後情況　提倡長遠為長者打第四劑

本港第五波疫情嚴竣，早前不乏有兒童感染後死亡個案，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的港大兒童及青少年科學系講庭教授劉宇隆表示，現時每星期專家委員會開會，仍有10宗、8宗患童重症個案商討，當中不乏有腦炎個案，擔心患童癒後問題，呼籲家長盡快帶幼童接種疫苗。

劉宇隆今日接受港台節目《醫生與你》訪問時提到，本港2月時接二連三出現兒童染疫死亡個案，包括3名患童未有病底，當中有兩童感染後出現腦炎奪命；而現時每周都會有8宗、10宗兒童感染後重症個案交予專家委員會商討，仍不乏有患童腦炎個案，情況已較之前好轉，惟仍擔心患童癒後問題。

他又提到，近日就1000多名染疫兒童個案分析，當中1成半出現發燒及抽筋，部分有腦炎情況，另有5%患童有呼吸問題，引發咽喉支氣管炎，需送院聞氧，甚或留醫深切治療部及插喉治療。

劉宇隆亦補充，部分患童本身有長期病患，包括有心臟病、腎病或癌症，因感染新冠肺炎而併發重症，認為情況不幸，相信如有接種疫苗可避免；又指新冠兒童重症多集中5、6歲以下幼童，重症死亡個案尤以3至5歲幼童為主。

他指，現時5歲幼稚園生只能接種科興，強調接種科興後短期及長期亦無影響，惟「打三針是基本盤」，接種三針後與復必泰一樣，可防重症及死亡風險。

至於日後需否打第四針，劉宇隆認為，現時疫苗數據紮實，科興需接種三針，成效就可「追平」復必泰，現時特定群組需接種第四劑，包括如免疫功能缺陷，癌症、洗腎等；又指長者免疫力低，現時不少國家已展開長者第四劑接種，建議本港長者亦可接種第四劑：

打咩針可再商討，先打頭3針，過多數月打完3針時可再講第4針。

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記者：陳正怡