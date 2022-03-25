【明星寵物】關楓馨愛心爆棚鍾情領養流浪狗　27年養過16狗難忘陪伴成長

▲ 關楓馨愛心爆棚鍾情領養流浪狗，27年養16狗難忘陪伴成長。

狗，是人類最忠誠的朋友。關楓馨（Fabienne）去年挾着關禮傑女兒之名參選港姐入行，原來27歲的她，自出娘胎後身邊一直有班狗狗陪伴成長。

至今，關楓馨家中養過16隻毛孩，品種包括古代牧羊、貴婦狗、金毛尋回犬混種唐狗等，部分更是領養得來的流浪狗，一家愛心爆棚。而每隻狗狗也跟Fabienne有着獨一無二的故事，段段深刻難忘。

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其實關楓馨喜歡狗，或多或少是受媽媽的影響。

我一出世家中已有養狗，是由媽媽開始的，慢慢地就不停連續養。她尤其鍾情大狗，如古代牧羊、巨型貴婦狗等，而近10年就改為領養流浪狗。

Fabienne更笑言，廿多歲人除了在英國留學期間外，其餘時間都有狗狗陪伴長大。

▲ 關楓馨（右）是關禮傑和太太Anna的長女，現今家中就養了5隻毛孩。（受訪者提供圖片）

母親偏愛傻更更大狗

關家養過的狗狗，大致可用3批來形容，第一批是關禮傑和太太Anna的年代。

「當時爸媽養了3隻西施和魔天使，其中兩隻生了4胎，但媽媽不捨得拆散牠們，索性自己養。最搞笑是我們至今也不知道牠們的『生父』是誰，樣子生得既像西施又像魔天使，但一家7口相處非常融洽。」

而第二批狗狗就包括兩隻玩具貴婦狗、一隻西高地白㹴及貴婦狗。「有次媽媽得知有隻古代牧羊狗可領養，二話不說就接牠回家，喜歡牠的毛長長蓋着眼睛，傻更更般，性格單純又乖，非常得意。」

其後她們再領養多兩隻古代牧羊、一隻巨型貴婦狗及金毛尋回犬混種唐狗，加上第二批留下來的貴婦狗，總共6隻：「每隻接回家的狗仔都有不同的故事，尤其是領養的那幾隻，可能之前曾受過傷害，會變得很怕人或事，但慢慢相處後，就會很信任你。」

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難捨一起成長愛犬離世

而Fabienne與金毛尋回犬混種唐狗狗囡Butter的感情就最深厚，約8年前她朋友的狗生BB後打算送隻給她，她就選中了最慢學識走路及最蠢的Butter，因擔心牠最後會沒人要。她更由Butter初出生時就開始照顧，兩人情同姊妹。

「記得Butter初到家時，夜晚會不停吠，於是我就將牠的籠拿入我房間，但我上床睡覺牠就會吠，我索性瞓地下陪牠，或將牠抱上床，好像湊BB般。後來我去了英國讀大學，就算有段時間沒見面，每次我回家甫開門，牠都會嗚嗚聲地叫，好像哭着說很掛念我般。」她回憶道。

▲ 關太Anna自細已喜歡養狗，亦感染關禮傑及女兒愛上養狗。（受訪者提供圖片）

可惜去年Butter不幸因肺部生腫瘤離世，令她心如刀割：「牠患病期間一直很辛苦、呼吸困難，臨走前一晚更要給牠聞氧氣，我甚至跟牠說：『如果你辛苦的話，離開也不要緊的。』怎料第二朝牠真的走了。我有後悔過那晚為何不陪着牠，希望牠能走得安詳。」

Fabienne一家至今養過共16隻狗狗，經歷毛孩的離開，當然不只一次：「上一批狗仔幾乎都是這幾年離世，一年一隻，每一次經歷牠們走，都不會比上一次容易。是不會習慣的，每次都會很傷心。」

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習慣毛孩長伴身旁

而跟她感情要好的Butter尤甚，牠離開後的那段時間，Fabienne曾一度逃避，甚至抑壓住自己的悲傷，只專注工作。直至Butter火化那天，她的情緒才大爆發，盡情痛哭一場，像是給自己一個機會跟好姊妹說再見，再重新出發。

而近年她會用已離世狗狗的腳印做相架，並將牠們的照片放在客廳中，紀念這班老朋友：「由細到大無論是開心或傷心，都總有狗仔陪伴身旁，我相信會將這「習慣」維持下去。養狗是需要時間及心機，更培養出我耐性，懂得去照顧身邊人。」

Fabienne亦寄語打算養狗的人，最重要是要了解清楚自己是否可以履行主人這一世的責任，並鼓勵應領養被遺棄的寵物。

記者：黃依情