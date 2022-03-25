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【爆竊案】港島壽山村道豪宅玻璃疑遭擊碎爆竊　正追緝在逃賊人

社會 17:11 2022/03/25

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（曾秋文攝）

港島有豪宅發生爆竊案，天台玻璃懷疑被人擊碎爆竊。

事發在壽山村道33號一個豪宅屋苑，警方今日（25日）下午2時許接報，指保安員巡邏時，發現屋苑一天台單位玻璃被人擊碎，現場留下搜掠痕迹，懷疑遭賊爆竊報警。

警員到場調查，證實單位較早前被賊人入屋搜掠，通知戶主回家協助調查，稍後附近一帶山坡兜截，暫未有進一步發現，翻看閉路電視錄影片段蒐證，損失財物仍有待點算，案件暫列「爆竊」處理。

（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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