【逆境自強】90後漁民第四代孖中同棄做保險創業　開網店賣海鮮疫情下賺7位數

▲ 90後漁民第四代孖中學同學開網店賣海鮮，疫情下賺7位數。

網購成為疫情下的新熱潮，在香港土生土長的水上人Kenny，與識於微時的好友Jerry，在5年前創立了肯尼海鮮網店，專營日本直送海產速遞送上門服務，可算是本地網購食材店的先驅。以低成本創業，加上天時地利人和，自疫情爆發後生意穩步上升，最高峰時期每月營業額達200萬。但這對好兄弟沒有因此而鬆懈下來，反而更積極尋找產品款式及改良送貨服務，讓客人能品嘗到最新鮮的直送美食。

相信每位香港的年輕打工一族，都總會懷着個創業夢，希望終有一日能做老闆，創一番大業。90後的Kenny及Jerry亦一樣，二人是中學同學，長大後又一起在銀行做保險，非常老友。

▲ Jerry（左）及Kenny（右）由中學相識至今，非常要好，兩人更拍檔開設海鮮網店，創業做老闆。（圖片由受訪者提供）

「當時做保險的成績未算標青，況且大家一直都想搞生意，不甘心成世打份工，遂想到做生不如做熟。Kenny一家4代是從事捕魚行業，親戚在香港仔漁市場又有檔口，有人脈，除攞貨較方便外，成本亦會較低，不如就試試吧。」肯尼海鮮創辦人之一Jerry說。

於是他們就坐言起行，並索性以Kenny之名開店，創辦肯尼海鮮（Kenny's Seafood）網購平台，主打批發、零售及外送海鮮等。「由構思至落實開檔，只籌備了3個月，買了兩對水鞋、一些環保袋及冰袋等就開工，投資亦僅一、二千元。」

漁市場即日直送

客人需預早一日預訂海鮮，翌日便會由香港仔漁市場直接出貨，夠生猛新鮮。至於其他較少有的海產或飛機貨，就需預早兩至三日落訂。不過開業頭幾個月，一切也在摸索中，加上他們始終沒有網上營銷及宣傳經驗，每月僅得數百元生意，非常難捱。

起初接到的訂單真的很少，入不敷支，惟有不停返part-time，由會展、酒店炒散或傳菜都做過，那裏不夠人就去幫手。

Jerry笑說。幸而約9個月後，累積到一班熟客，靠口碑下生意才慢慢上軌道。他們更開始積極做網上marketing，在Google及Facebook等落廣告。

「原來連在網上落廣告都有學問，由目標年齡層、手機型號或款式等都要考慮，一切要由零開始重新學。而且當年網購仍未盛行，甚少會找KOL或在IG等宣傳，所以維持品質吸客都很重要。」

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遇自大司機遲交貨

Jerry說起初由入貨、接單、劏魚及送貨等所有工序，也是由他兩兄弟一手包辦，後來訂單多了，就開始請運輸公司幫忙，但亦試過撞板。

有次有司機拍曬心口說3小時內可送30張單，對自己充滿信心，我們就信以為真，將所有貨交予他。怎料最後一袋貨送到客人手上已是晚上10時，足足遲了近4小時，期間他又失聯，我們惟有逐位客人致電道歉及送禮安撫，是暫時最嚴重的一次。

海鮮始終是新鮮食材，分秒必爭，在運送及包裝上他們也下了不少工夫。「換過很多包裝及保溫袋的款式，海鮮有水份，要找方法令它密封不漏水，而且袋的厚度及要加幾多冰袋亦要考究。」

短短幾年間，他們就由二人拍檔變成有20多人的團隊，而兩年多前的疫情大爆發，更成為網店生意的轉捩點。

▲ 店家的網頁分類清晰，有多種食材選擇，有些更會列明特定送貨日子。（圖片由受訪者提供）

「疫情下人人擔心外出用膳，無疑令我們生意大增。雖然這幾年間有眾多網購海鮮平台冒起，但我們始終屬第一批『老字號』，有先天的優勢，漁市場有Kenny家人的幫忙，我亦曾經在日本留學，認識一些當地人可直接由豐洲市場攞貨，成本較低，性價比高。疫情時生意幾乎增加一倍，高峰期每月生意額更試過高達200萬。」

按疫情加推新美食

而第五波疫情似乎比前幾次更嚴重，Jerry亦觀察到市民網購的習慣有改變。「農曆新年及情人節期間，大家會偏向買日本直送的刺身及壽司，貪其方便及賣相精美，而近幾星期就會趨向購買急凍食品，以防要留家避疫。」

除了主打的新鮮直送海鮮、刺身及壽司外，他們亦積極加入不少創新美食。首推是新登場的麻辣及酒醉系列，是專程聘請四川師傅炮製，分別有鮑魚、海蝦及花螺3款，或可選3式麻辣（$298），一次過可品嘗到全部口味。

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另外較特別的還有Shake Shake袋海鮮套餐（$1,205 / 4人份），設2或4人分量，包括西澳龍蝦或波士頓龍蝦1隻、日本元貝兩隻、沙白蜆半斤及大連鮑魚兩隻等。另附有香料、新薯及粟米，全部需要自行烹調，可參考店家的煮食教學或片段製作，非常簡單。

但由於限聚令下，市民減少跨家庭聚會，所以Jerry說近期會考慮推出多一些2至4人的套餐，並且會積極研發新品，讓客人留家抗疫也多點新意。

肯尼海鮮

網址：https://www.kennyseafoodhk.com

營業時間：10am-9pm

備註：訂購折實滿$700包送貨、$300-$699需加$50送貨費、$299或以下需加$80；梅窩、馬灣、愉景灣暫不設送貨。

記者：黃依情