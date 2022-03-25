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【4區污水陽性】葵青、觀塘多屋苑中招　當局派13.5萬快速測試包

社會 17:14 2022/03/25

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葵青、觀塘等4區污水檢測呈陽性，各區民政事務處派13.5萬快速測試包。（陳靜儀攝）

政府今日（25日）表示，多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（26日）起陸續向以下地點約13.5萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約13.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

葵青區：荔欣苑、華荔邨、華豐園、荔灣花園、樂園，青山公路葵涌段、和宜合道及大隴街附近一帶住宅

九龍城區：德朗邨、啟晴邨、啟朗苑、愛民邨及俊民苑

觀塘區：曉光閣、曉明閣、曉華大廈、富華閣、藍田邨、啟田邨、康逸苑、康田苑、安田邨及啟田大廈

南區：利東邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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