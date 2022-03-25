【第五波疫情】全港抗疫義工同盟發放首批援助金　譚鎮國：向最前線義工表示感謝和慰問

▲ 全港抗疫義工同盟義工關愛基金，今天舉行撥款儀式，向首批合共300名義工，每人提供5000元援助，撥款合共150萬元。（受訪者提供）

為對抗第5波疫情，建制派早前成立「全港抗疫義工同盟」，組織義工隊服務有需要人士。「義工同盟」今日透過「義工關愛基金」，向首批合共300名義工，每人提供5,000元援助，希望他們可以無後顧之憂地投入抗疫工作。

基金主席譚鎮國表示，香港疫情嚴峻，大批義工義無反顧、日夜奮戰在抗疫前線，令人敬佩，有部分義工甚至在工作期間不幸染疫，基金希望可以為他們提供應急支援，令義工無後顧之憂地投入抗疫工作，向廣大奮戰在最前線的義工們表示最真摯的感謝和慰問。

今次撥款合共150萬元，譚鎮國透露，基金自3月初成立以來，得到社會各界人士的鼎力支持，至今已籌得4,500萬元善款。

執行主席陳文鉅則表示，除了5,000元以外，基金還會為染疫義工提供各方面的支援，包括藥物、隔離期間的生活用品，以及抗疫物資等，希望義工在幫助他人的時候，都要好好保護自己，盡快康復。

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責任編輯：胡偉明