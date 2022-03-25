【商品條例】汽車銷售主管更換二手車咪錶改里數　違商品例罪成囚3個半月

▲ （資料圖片）

一名汽車銷售主管嫌向消費者出售一輛懷疑附有虛假里程表讀數的二手汽車，違反《商品說明條例》罪成，今日（25日）在粉嶺裁判法院被判監禁3個半月。

海關早前接獲舉報，指一間汽車零售商，涉嫌向消費者出售一輛懷疑附有虛假里程表讀數（行駛里數）的二手汽車。海關調查發現，一名汽車銷售主管先安排更換一輛二手汽車的里程表，把真實的行駛里數由超過9萬公里改為62,599公里，轉售予一名消費者，即供應已應用虛假商品說明的二手汽車。

海關稱，根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐