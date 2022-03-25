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【大難不死】丈夫出差險搭上東航空難航班　聽妻一句話臨時改機票逃過一劫

親子 17:57 2022/03/25

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一名人夫原搭上東航空難航班，但聽從妻子一句話而臨時改機票。

中國東方航空波音737客機周一（21日）發生墜機事故後，現場陸續發現飛機殘骸和遇難者遺體殘骸，並已尋獲第一個黑盒。一名人夫原本出差搭上東航空難航班，但聽從妻子一句話而臨時更改機票，最終幸運地逃過一劫。

綜合內地傳媒報道，重慶一名32歲的胡姓男子向傳媒透露，他從事企業策略顧問的工作，每年要乘飛機多達70至80次，到全國各地講課。由於胡男忙於工作，又長期出差，無法兼顧家庭，於是早前將妻子和一歲多的兒子送到雲南，拜託外父外母幫忙照顧。

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妻要求多留一天陪兒子打針

胡男上周四（17日）到雲南探望妻兒，但他周三（23日）需到廣州出差講課，因此他原計劃周一（21日）中午乘飛機離開雲南到廣州，所訂的班機正是東方航空MU5735航班。可是妻子對此感到不滿，認為他23日才上課，何以一定要21日走，抱怨說道「多待一天不行嗎」。

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而且妻子指兒子21日要接種疫苗，希望丈夫能留下來陪伴兒子。胡男想到自己長期出差，陪伴孩子的時間不多，於是就把機票改期，延遲一天離開。21日當天兒子因肚瀉未能打針，胡男原本後悔白白浪費了一天，怎料下午看到東方航空MU5735航班失事墜機新聞。

當時他嚇得全身發抖，感謝妻子及兒子救了他一命，臨時更改機票才讓他逃過一劫，也感慨人生無常。東方航空已主動向他退機票，他決定改搭高鐵前往廣州。

家屬將墜機現場泥土帶走

東方航空MU5735航班周一（21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上載有132人，包括123名旅客及9名機組人員。周三（23日）尋獲的第一個黑盒已送往北京譯碼，專家預計數據初步取讀分析需要10至15日。而《新華社》澄清目前仍未找到第二個黑盒。

家屬於周四（24日）來到墜機現場，哭聲四起，有家屬對著山谷高喊「我們過來接你了」、「記得跟我們回家啊」，也有家屬將現場泥土裝入陶罐帶走，現場擺放蠟燭、鮮花和水果，場面令人心酸。

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責任編輯︰王明芳

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