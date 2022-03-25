【提早暑假】小朋友居家抗疫必玩任天堂新Game　3D可愛星之卡比+室內踢波打排球

▲ 《星之卡比 探索發現》（$429）的免費體驗版現已發布中，實體及下載版於3月25日發售。

打機，並非大人的專利。今年全港的中小學及幼稚園學生，因應疫情都要提早放「暑假」。但為了減低感染風險，在這個多月裏難免要留家抗疫，最好打發時間的方法，莫過於是打機！這次精選了幾款任天堂（Nintendo）Switch的新作，全部都適合小朋友玩，甚至可一家大細齊齊Battle，考體能又考腦筋，讓這個突如其來暑假也能過得充實一點。

（1）3D場景新招式 《星之卡比 探索發現》

屬於任天堂Switch長青系列的《星之卡比》，幾乎每年都會有不同主題的新作推出，最新就有《星之卡比探索發現》，是系列中首款3D遊戲，場景融合了豐富的大自然及文化元素，更會有新角色及招式登場，令人期待。

新作故事是講述卡比被突然出現在波普之星上空的神秘漩渦吸走，來到了未知的「新世界」，並遇上新朋友艾菲靈及瓦豆魯迪。但瓦豆魯迪和同伴不幸被神秘敵人野獸軍團捉走，卡比為了拯救朋友，就與艾菲靈一起踏上冒險之旅。

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一如過往舊作，都是過關卡形式的玩法，但這次場景會變成3D，玩家可自由控制卡比周圍走。而主要的「複製」攻擊能力亦會以3D出現，例如龍捲風、冰凍、烈火、利劍等，還追加了兩款全新能力，包括可潛入地底的「鑽擊」，以及射出星之子彈的「探巡隊」，全部攻擊力更可進化，玩法多變。

另一樣搞鬼新招式就是「塞滿嘴變形」，只要卡比將散落在未知世界裏的道具吸入，塞滿嘴巴後就能變形，並會按道具類型做出不同動作，如變成飛馳的汽車、可掀起強風將敵人吹走的圈圈，以及會發射罐裝果汁來攻擊的自動販賣機等。變身後的卡比亦非常可愛，小朋友必定會喜歡。

（2）居家踢波打排球 《Nintendo Switch運動》

還記得上幾波疫情時，Switch的《健身環大冒險》遊戲一度升至炒價兼缺貨，皆因人人想留家做運動。而碰上第五波疫情，任天堂這次亦恰巧會有新運動game《Nintendo Switch運動》推出，是Wii運動系列的最新作。

▲ 《Nintendo Switch運動》（$289）盒裝及下載版將於 4 月 29 日發售，前者會隨附腿部固定帶。

除了保留系列作品中極受歡迎的保齡球、擊劍及網球外，還新增了排球、羽毛球及足球，同樣以揮動Joy-Con直接操作，帶給玩家「真運動」的爽快感。遊戲可供1至4人玩，不僅能與家人齊齊玩，更可連綫與遠方的朋友或全球玩家作綫上對戰。

玩家亦可使用在綫上對戰中收集到的物件，自訂角色的造型，或可參加較高級別的職業聯賽，與其他健兒一較高下。而任天堂亦預定於今年秋季發布免費更新，新增高爾夫球項目。

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（3）《靈活腦學校一起伸展大腦》

屬任天堂益智系列遊戲之一，分別有直覺、記憶、分析、數字及知覺5個類別的大腦伸展運動關卡，極考玩家的瞬間判斷力及記憶力等。玩家在解答完各類別的所有問題後，遊戲會分析大腦的靈活度及評分，亦可定期訓練大腦，提升「腦力」。

遊戲最多可供4人同時遊玩，小孩可選「幼兒班」，打機高手則可選「精英班」，每位玩家都可選擇各自的難易度，或可選「幽靈對戰」，與全球各地玩家對決，無論任何年紀都啱玩，與眾同樂。（售價：$219）

（4）《角落小夥伴 在房間角落旅行》

很多小朋友都喜歡卡通人物角落小夥伴，這遊戲就是與一眾主角一起，透過大富翁遊戲享受夢想的環遊世界旅行樂趣。就算暑假未能外遊，家長們也可藉遊戲帶小朋友眼睛去旅行。

遊戲以5個不同世界地圖為舞台，中途要收集塔匹哩數，並有增加及減少哩數的獎勵及懲罰格子、可為角色換衫的換裝格子、與同伴相遇引發事情的活動格子，以及小遊戲格子等，亦設有可影響遊戲勝負的關鍵卡「塔匹奧卡」，絕對是鬥智鬥力。（售價：$368）

香港任天堂

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