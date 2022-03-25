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【開心速遞】張明偉4月正式約滿TVB　遺憾《愛‧回家》佐治未能與觀眾正式道別

娛樂 19:54 2022/03/25

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張明偉憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的George入屋。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》令張明偉憑George一角火速入屋，然而張明偉連續數月未有現身《開心速遞》，加上4月將會約滿TVB，令他感到遺憾之餘，觀眾亦婉惜未能再於熒幕上看見George。

熱愛演藝工作的張明偉多年來盡力做好，亦從行業中學到很多，他跟TOPick分享演藝生涯並透露近況。

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從幕後走到幕前

曾於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）修讀傳理系的張明偉在畢業後回港工作，當時的他在TVB擔任助理編導，主力電視節目幕後工作。

其後，張明偉在節目監製鼓勵下參加第25期藝員訓練班，正式踏上演員之路。

自2010年開始投身演藝圈的張明偉笑言早已不再數算自己的年資，「過了數年後便開始不數了，過去這個演藝生涯得益很多、學習了很多，會繼續努力，特別是音樂方面，希望可以唱更多歌，做到更多成績出來。」

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（IG圖片）

自己支撐自己

縱然他近月未接到拍劇的通告，他的工作仍然離不開演藝行業，「其實一直也有做幕後的工作，無論是拍攝或幫自己的樂隊Charming Way拍攝MV也好，而在音樂方面也有為他人寫歌。」

眾所週知，演員的工作及收入不穩定，張明偉坦言很不習慣沒劇拍的日子，「老實說，很想念拍劇，唯有耐心點，做演員有時就是很被動，有些情況會令演員沒有工作，始終不是朝九晚五的一般工作。」

他在沒劇拍的日子「轉行」做其他工作賺取生活費，例如當Urber司機。

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經常被指出身富裕他坦承「住屋企食屋企」，但他堅拒「攤大手板」問家人拿錢，靠自己的努力賺取金錢。

他認為從事各行各業亦有好處，「我會想試更多不同事物，始終做演員就是可代入去做不同的職業，但如何獲得那些經驗呢？可能要Field Trip嘗試或實習等，除了演戲和唱歌外，我會不斷去嘗試，這是我的人生態度。」

（IG圖片）

追演藝夢

隨着入行時間愈久，張明偉愈明白演藝行業的生態，「很多前輩都看通了，我剛剛才參透這個道理。沒必要分全職或兼職，想拍便拍多些，不想則便拍少些。他們也有其他工作、其他人生，無論是家庭或其他職業都不會影響我們追夢。他們也有夢想，有些前輩演到今時今日還在演。」

他續指：「我入行都一段時間了，不算是很長的時間，所以我會繼續努力。」

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追夢之路不易走，張明偉說：「做那刻需要享受，這樣才會做得好。的確會有種煎熬，因為這行的待遇不高，需要用數份工作去支撐自己。不過即使有這些情況出現，仍然很樂意這樣做。」

他很想改變這種生態，「當然我沒這能力，但我有這個想法，就從一個想法開始萌芽，希望可以逐步去到一個位——有能力去推動改變。任何行業、任何地方也有其辛酸或潛規則，但我相信在香港做演員是可以好一點，不論是生態和選擇上。」

現在的他正努力找工作支撐自己，「甚麼工作也會找的，可能發現真的很適合自己，所以甚麼也會做。至少也了解那職業，未來也可去演或告訴別人。」

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離巢外闖

張明偉4月將與TVB完約，問到離巢有沒有人走茶涼的感覺？他坦言：「沒有。杯茶沖熱一點，凍了便再沖過，沒所謂的。」

他透露：「未來會做音樂、經營YouTube、找工作，幕前或幕後也好，關不關事的工作也會做，我不會規限自己。」

一個階段結束代表另一個階段即將開始，張明偉將會在新階段繼續忠於自己走下去。

記者：陳家昌、梁樂欣

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