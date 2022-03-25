  • 27°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

送抗疫物資途經打卡熱點　張國鈞、陳學鋒追花失敗

政治 17:37 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

連日雨天，黃風鈴木已凋落。（張國鈞facebook圖片）

疫情影響，港人遲遲未能通關外遊，不過本港亦有不少靚景，加上正值春季，木棉、黃花風鈴木、杜鵑等爭相盛放，不少熱點都吸引港人前往觀賞，其中，位於上環的儒林臺近日就因黃花風鈴木盛放而成為打卡熱點，民建聯張國鈞和陳學鋒今日派送抗疫物資時亦有途經，但張國鈞就大嘆「嚟遲咗」。

張國鈞說，自己和陳學鋒是送完物資後途經，原本打算趁花謝前追花，但相片中可見，儒林臺的黃花風鈴木已凋落得七七八八，繁茂不再。不過，他和陳學鋒都有一起站在樹下「打卡」，張國鈞說，唯有冀望今波疫情可以好像這幾棵黃花風鈴木一般，去到尾聲就凋謝。

陳學鋒就轉載了一張他人在黃花風鈴木盛放時期打卡的照片，對比自己與張國鈞的合照，形容「理想很豐滿 現實很骨感」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

其實，除了張國鈞和陳學鋒，早前公民黨梁家傑亦有前往儒林臺追花，並成功影到繁花盛放的靚景。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

民政總署急邀立法會議員組義工助派防疫服務包　明午前「交數」
18:27 2022/03/24
民政總署急邀立法會議員組義工助派防疫服務包　明午前「交數」
傳李家超下周辭職選特首　知情人士否認說：不正確
今日 09:00
傳李家超下周辭職選特首　知情人士否認說：不正確
突被要求開地辦　功能、選委界議員反彈強烈擬「上訴」
21:15 2022/03/24
突被要求開地辦　功能、選委界議員反彈強烈擬「上訴」

你可能感興趣

民政總署急邀立法會議員組義工助派防疫服務包　明午前「交數」
18:27 2022/03/24
民政總署急邀立法會議員組義工助派防疫服務包　明午前「交數」
傳李家超下周辭職選特首　知情人士否認說：不正確
今日 09:00
傳李家超下周辭職選特首　知情人士否認說：不正確
突被要求開地辦　功能、選委界議員反彈強烈擬「上訴」
21:15 2022/03/24
突被要求開地辦　功能、選委界議員反彈強烈擬「上訴」
張國鈞 民建聯 居安抗疫 新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情 政治

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
今日 11:46
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S