送抗疫物資途經打卡熱點　張國鈞、陳學鋒追花失敗

▲ 連日雨天，黃風鈴木已凋落。（張國鈞facebook圖片）

疫情影響，港人遲遲未能通關外遊，不過本港亦有不少靚景，加上正值春季，木棉、黃花風鈴木、杜鵑等爭相盛放，不少熱點都吸引港人前往觀賞，其中，位於上環的儒林臺近日就因黃花風鈴木盛放而成為打卡熱點，民建聯張國鈞和陳學鋒今日派送抗疫物資時亦有途經，但張國鈞就大嘆「嚟遲咗」。

張國鈞說，自己和陳學鋒是送完物資後途經，原本打算趁花謝前追花，但相片中可見，儒林臺的黃花風鈴木已凋落得七七八八，繁茂不再。不過，他和陳學鋒都有一起站在樹下「打卡」，張國鈞說，唯有冀望今波疫情可以好像這幾棵黃花風鈴木一般，去到尾聲就凋謝。

陳學鋒就轉載了一張他人在黃花風鈴木盛放時期打卡的照片，對比自己與張國鈞的合照，形容「理想很豐滿 現實很骨感」。

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其實，除了張國鈞和陳學鋒，早前公民黨梁家傑亦有前往儒林臺追花，並成功影到繁花盛放的靚景。

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