【劍擊女將】17歲花劍女將亞青賽勇奪2金　盼考入醫科兼出戰奧運雙軌發展

▲ 梁雅蕾在亞青賽取得佳績，希望未來以張家朗和蔡俊彥為目標。

去年的東京奧運中，張家朗取得本港劍擊第一金，令劍擊成為熱門運動。事實上，本港的劍擊運動員中亦有很多後起之秀，其中17歲的女子花劍小將梁雅蕾（Janelle）在今年2月舉行的「亞洲青少年劍擊錦標賽」（亞青賽）勇奪2面金牌。受疫情影響，她在比賽前數月都沒有機會練劍，但仍憑著多年來的經驗和實力取勝。

在烏茲別克舉辦的亞青賽中，成為本港首位於青年組（U20）女子花劍奪金的小將，Janelle坦言相當興奮。近兩年因疫情關係，令Janelle錯失多次參賽的機會。她遺憾地表示，升中後曾為自己訂下目標，希望成為香港中學學界女花的6連冠，可惜自中三起比賽一直取消而無法達標，她對上一次參加國際性賽事，已是2020年的法國CEP劍擊馬拉松賽。

疫情下無法練劍

而由今年1月起，本港爆發第五波疫情，確診數字每日飆升，體育學院暫停所有面授訓練，劍會亦受疫情影響而關閉，因此她只能困在家中，每天按著教練的指示鍛練體能，但就無法練劍。

Janelle坦言，這次賽前很緊張，怕自己表現不好，因此亦降低了目標，只希望打入8強。不過，她在賽前兩日抵達烏茲別克，跟隊友練習後又重拾打劍的感覺，在沒有太大心理負擔下，Janelle表現反而更出色，在女子花劍賽事勇奪兩面金牌。

一戴上面罩，鬥心就回來了，只覺得自己要盡情發揮，沒有太大壓力就好。

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享受劍擊鬥智

Janelle憶述，首次接觸劍擊是在升小一的暑期班，其後遇上啟蒙教練龍永炎用心教導，為她打好基礎。

在2018年，當年13歲的Janelle在本地排名賽取得第2位，獲甄選進入港隊，當時每個月需要接受45小時訓練，翌年她成為兼職運動員，每個月的訓練時間增加至60小時，每周有3至4日、每日5小時，因此放學後4時半至9時半都要練習。

劍擊要用腦鬥智，不只是鬥快，我很享受要用腦才能勝出比賽的過程，可以在臨場發揮自己的實力，覺得很滿足。

運動學業雙軌發展

雖然熱愛劍擊，但Janelle沒有荒廢學業，現時就讀聖保羅男女書院中五的她，成績相當優異。她表示，以往自己會利用小息、午飯及在體院晚飯的時間做功課，她亦在晚上10時回家後，重看補習班的錄影片段溫書。在烏茲別克參加亞青賽期間，她都有上學校網課，

因為有3小時時差，我早上5時起來上網課，10時下課後就去會場練劍，始終中五是比較關鍵的時間。

目前Janelle仍留在烏茲別克訓練，備戰4月在杜拜舉行的世界青少年劍擊錦標賽（世青賽）。她表示，希望能贏得獎牌，為港爭光。她更以世界排名前10的男花港將張家朗及蔡俊彥為目標，希望能提升自我，未來踏上世界舞台，在奧運代表香港出戰。

世青賽後，Janelle會先集中精神準備DSE，她坦言，自己有向全職運動員發展的意向，但她亦有當醫生的夢想，成為運動員後對運動創傷醫學有興趣，因此她盼能雙軌發展。

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父母當後盾

在Janelle的忙碌日程背後，當然少不了父母的支持，媽媽擔當私人司機，接載女兒出入練習，讓女兒能在車上休息。任職銀行工作的爸爸Vincent，更會陪伴Janelle參加國內外大大小小的比賽，去過廣州、台灣、馬來西亞、英國、法國等地，幫女兒拿各種器材，保持她身體在最佳狀態。

對於女兒在劍擊賽事中取得佳績，Vincent坦言感到高興，因Janelle從小是有目標、自律的孩子，亦有堅毅拼搏精神，即使輸掉比賽也會反思原因和改善。他最記得小五那年到新加坡參賽，Janelle因水土不服而肚瀉，但她仍堅持打到最後，更打入3甲。

現時無法在技術上提點她，但在心理上都希望她沒有負擔，並協助她做好時間管理，這對以後的人生也很重要。

至於女兒未來發展路向，Vincent認為，是否當全職運動員仍是言之尚早，Janelle在每個階段都有短期目標，現時好好享受訓練和備戰世青賽，之後就全力應對DSE，

大學都有運動員計劃，相信女兒可以同時兼顧讀書和運動。

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記者：林愛娜