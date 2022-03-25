【移民潮】調查指24%港人有意移民　政治推力成最大因素

▲ 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華。(譚以諾攝)

移民潮持續，有機構調查發現港人在移民取向，整體有24%人表示有計劃離開香港，較去年8月微升4%，65%人表示「沒有計劃」離開香港，則較去年8月下跌約6%。調查機構認為，不少市民對政治環境持續失望形成推力，加上不少國家放寬移民政策，估計情況仍會持續。

香港民意研究所在本月21至24日進行調查，訪問6,723名12歲或以上的香港市民。就移民取態方面，有計劃移民的佔24%、沒有計劃的佔65%，9%表示不知道，其餘是已離港或暫時不在港。而最多受訪者、佔35%認為，如其「個人自由」情況轉差，會促使他設法離開香港，其次為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，調查反映港人希望移民的因素主要是政治、經濟因素，反而疫情因素佔最低，相信移民潮不涉疫情，而該機構已就移民進行3次調查，反映市民移民的意欲有上升，不少市民對政治環境失望，相信「政治推力」及其他國家放寬港人的移民政策，預料趨勢或會持續。

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記者：蘇文軒