【抗疫支援】新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包　料覆蓋338屋苑80萬住戶

▲ 新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包。（新地提供）

新地旗下康業服務有限公司和啟勝管理服務有限公司與全港抗疫義工同盟達成合作協議，協助發送社會募捐的抗疫物資包到有需要的住戶手中。下一步，因應 政府計劃向全民派發抗疫物資包，兩家物管公司也會 積極協助分發的工作，兩公司的服務覆蓋多達338個屋苑，可為近80萬名住客解決「最後一里路」的物流配送。

▲ 全港抗疫義工同盟的抗疫物資包除快速檢測包、中藥等抗疫必需品外，亦有各類日常補給食物。（新地提供）

新地主席兼董事總經理郭炳聯指，近日因應不少居家抗疫的情況，物業管理公司也馬上發揮自身優勢，配合中央源源不絕的援港物資，以及全港抗疫義工同盟收集到的社會物資，將抗疫和生活物資送到有需要的 市民手上。

全港抗疫義工同盟總召集人陳振彬稱，感謝新地一直以來的支持，由捐贈物資到今次協助派送，均及時和針對性地緩解組織遇到的挑戰，發揮帶頭示範的作用，相信在社會各界攜手合作下，香港可以很快戰勝疫情。

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記者：黃穎津