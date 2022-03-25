【明星理財】戴祖儀創立畫作品牌做藝術家　Joey：今年最好的生日禮物

▲ 戴祖儀有好消息宣布。

現年27歲的戴祖儀（Joey）雖然年紀輕輕，不過向來投資有道，Joey除收藏玩具藝術品，也有注意NFT市場，早前她有份投資的NFT產品，推出後更極速售罄，被指大賺500萬元，認真厲害！

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宣布推出畫作

一向喜歡藝術產品的Joey，早前直言有意再參予不同的藝術投資，言猶在耳，今天（3月25日）Joey在社交平台興奮地宣布多了一個身份，便是藝術家。

Joey自言是今年最好的生日禮物，原來她創立了一個名叫「Dubie」的畫作品牌，更花了近1年時間畫了不同的草稿：「由豬仔演變成兔仔再變做人仔，最後就變成現在大家看到的Dubie。」

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戴祖儀乳名Dubie

原來「Dubie」這個名字對Joey而言十分有意思，是其乳名：「Dubie是我從小到大父母叫我的乳名，而她看似兩條孖辮的設計，也是我童年的模樣，她是我的童年，亦將會陪着我和大家成長。」

Joey又指親手畫了5幅作品，展示在某商場的展覽上，更表示所有的收益，將會全數捐給作慈善用途，希望為世界再多一點愛。

一班粉絲大讚「Dubie」非常可愛，看見「Dubie」便感到很快樂，又指Joey為慈善不遺餘力，認真難得。