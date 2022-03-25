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【遙距診症】中大中西醫結合診所為新冠康復者提供中醫診症　首3次診金全免【附預約詳情】

社會 18:00 2022/03/25

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中大3間醫務中心及中醫專科診所共同推出康復者遙距診症贈醫服務計劃。（資料圖片）

第五波疫情累計逾百萬人染疫，不少確診者康復後亦出現不同程度的後遺症。香港中文大學中西醫結合醫務中心等3診所，共同推出康復者遙距診症贈醫服務計劃，為新冠肺炎康復者提供諮詢及診症服務，首3次診金免費，藥費另計。

中大中西醫結合醫務中心、香港中文大學 – 上海總會中西醫結合醫務中心及中大中醫專科診所暨臨床教研中心聯合推出「2019冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」，透過中藥、食療、香包等療法助患者扶正祛邪，恢復身心健康。

中大表示，從中醫角度來看，康復者可能受病毒影響，除了正虛外，仍有餘邪未清，因而受一系列的症狀，如異常疲倦、咽部不適、肌肉痠痛、眠差、記憶力及集中力減退或味覺異常等。有關診症服務將以中醫急則治其標，緩則治其本的治療原則，詳情如下：

  • 計劃對象：須為新冠病毒感染者，並出示檢測結果；須為身處香港
  • 收費：新冠肺炎患者首3次診金全免；藥費每劑70元，額外藥費另計；快遞費用由求診者自付
  • 報名或查詢：可致電熱線 2873 3100（沙田）/ 2873 3053（灣仔）或電郵至imc.info@cuhk.edu.hk

更多詳情，可按此瀏覽。

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

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責任編輯：黃悅晴

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